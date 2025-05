Najlepszy horror roku. Ciarki na całym ciele

Zachwyty nad filmem Michaela Shanksa nie gasną! Ta wizjonerska mieszanka horroru, erotyki i romansu ma wciąż 100 procent pozytywnych ocen na Rotten Tomatoes. W nowym zwiastunie zamieszczono pierwsze recenzje krytyków, którzy mieli okazję zobaczyć film.

Screen Daily pisze: "Szalona mieszanka zgrozy i współuzależnienia", The Mary Sue: "Ciarki na całym ciele", a zdaniem InSession "Together" to "Najlepszy horror roku".

Główne role w filmie zagrali Alison Brie, gwiazda serialu "Glow" oraz znany z "Iluzji" Dave Franco, którzy są też parą w życiu prywatnym. Do kin "Together" trafi 22 sierpnia, jednak polscy widzowie będą mogli go zobaczyć wcześniej - podczas 25. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BNP Paribas Nowe Horyzonty we Wrocławiu.

"Together": O filmie

Zakochani Millie i Tim wprowadzają się do pięknego domu w idyllicznej małej miejscowości. Wszystko wskazuje na to, że tu ich uczucie będzie mogło w pełni rozkwitnąć. Jednak na skutek pewnego pozornie drobnego incydentu wszystko, co ich łączy, zaczyna przybierać niepokojącą formę. Ich związek, ich życie, ich ciała wkrótce ulegną przerażającej transformacji.