Najlepsze role Margot Robbie: Przegląd jej filmowej kariery!

Filmy z Margot Robbie to temat, który rozgrzewa internet do czerwoności. Australijska aktorka, która skradła serca widzów na całym świecie jako Harley Quinn, ma na swoim koncie wiele innych, równie ciekawych ról. Czy wiecie, że Margot Robbie zagrała w dramacie historycznym u boku Saoirse Ronan? A może słyszeliście o jej występie w filmie Quentina Tarantino? W tym artykule zabierzemy Was w podróż po filmowej karierze Margot Robbie, odkrywając jej mniej znane, ale równie fascynujące role. Przygotujcie się na zaskakujące fakty, ciekawostki i niezapomniane filmowe wrażenia!

"Barbie"

"Barbie" było hitem poprzedniego lata. Światowa i polska premiera filmu odbyła się 21 lipca i w ciągu pierwszych trzech dni zdążyła zarobić globalnie 337 milionów dolarów, jednocześnie bijąc dotychczasowy rekord weekendu otwarcia. Było to również najlepsze otwarcie w historii kina dokonane przez film nakręcony przez reżyserkę. Film opowiada o Barbie, która zaczyna przeżywać w bajkowym świecie egzystencjonalny kryzys. Aby sobie z nim poradzić i przywrócić porządek w swoim wszechświecie, musi przenieść się do rzeczywistości.

Możemy tutaj zobaczyć świetny występ Margot Robbie, ale także Ryana Goslinga. Udało im się wcielić w trudne role bez cienia ironii. Dzięki nim widowisko nabiera niepowtarzalnego charakteru, któremu warto dać szansę chociaż raz.

"Babilon"

To film z 2022 roku, za którym stoi Damien Chazelle, reżyser odpowiedzialny również za takie filmy jak "La la land", czy "Whiplash". Akcja "Babilonu" rozgrywa się w Los Angeles w latach 20. XX wieku. Jest to kolejny film-widowisko z udziałem Margot Robbie.

Fabuła śledzi losy gwiazd, ich narodziny i upadki we wczesnym Hollywood — erze dekadencji i deprawacji. Największym zarzutem dla filmu był brak głębi, przerysowanie oraz płytkość. Nie da się jednak odmówić mu zachwycających scen i wciągającej akcji, od której trudno się oderwać. Magnetyczna i dzika odsłona Margot Robbie na pewno też porwie fanów aktorki.

"Jestem najlepsza. Ja, Tonya"

Film opowiada historię Tonyi Harding — amerykańskiej mistrzyni łyżwiarstwa figurowego. W główną rolę wciela się oczywiście Margot Robbie. W filmie śledzimy fascynującą i do tej pory nieznaną historię o jednej z ciekawszych postaci w historii jazdy figurowej na lodzie.

W niektórych momentach tragiczna, w innych komiczna fabuła filmu rysuje niezwykle interesującą sylwetkę amerykańskiej sportsmenki, która walczy nie tylko na lodzie, ale i w prawdziwym życiu. Film jest dynamiczny, błyskotliwy i warty nadrobienia.

"Pewnego razu... w Hollywood"

Jeden z głośniejszych filmów ostatnich lat. "Pewnego razu... w Hollywood" to film Quentina Tarantino z 2019 roku, o którym w Polsce zrobiło się głośno również przez obecność na planie polskiego aktora, Rafała Zawieruchę, który wcielił się w rolę Romana Polańskiego. Jego filmową żoną była właśnie Margot Robbie, która grała Sharon Tate.

Gwiazdorska obsada, wciągająca fabuła i alternatywna historia, która wprawia w zdumienie. "Pewnego razu... w Hollywood" to film, którym nie pogardzi fan Tarantino.

"Legion samobójców"

Rola Margot Robbie w "Legionie samobójców" stała się już niemal kultowa. Nowa odsłona Harley Quinn, jednej z najbardziej szalonych postaci w uniwersum DC, zdobyła serca milionów widzów na całym świecie. Co roku na Halloween możemy zobaczyć coraz to nowe wersje tego kostiumu.

Film opowiada o drużynie złożonej z przestępców, którą rząd tworzy w celu pokonania tajemniczego, złowieszczego bytu. Legion Samobójców nie ma nic do stracenia, dlatego może być skuteczny. Przerysowany, brutalny i odrobinę niedorzeczny film zapewnia widzowi dwugodzinną prostą rozrywkę.

"Maria, królowa Szkotów"

Wciągająca i barwna opowieść o życiu Marii Stuart, która w wieku 16 lat została królową Francji. Dwa lata później owdowiała i sprzeciwiając się tradycji, odmówiła ponownego zamążpójścia. Powróciła do Szkocji i odzyskała należny jej tron. Jej rywalką stała się Elżbieta I, która w tym czasie władała Szkocją i Anglią. Królowe z lękiem i fascynacją obserwowały nawzajem swoje poczynania. Film opowiada o historii, która kryje w sobie zdradę, spiski i rebelię.

W roli Marii Stuart możemy zobaczyć zachwycającą Saoirse Ronan. Natomiast w rolę królowej Elżbiety I wciela się Margot Robbie. Odważne i dojrzałe kino to wybór, który spodoba się szczególnie fanom dramatów historycznych.

"Focus"

Kryminalna komedia, która umili nam zimowy wieczór. "Focus" opowiada historię oszusta, który decyduje się nauczyć młodą dziewczynę fachu. Stara się pomóc jej zdobyć dobrą pozycję w biznesie. Sytuacja się jednak komplikuje, kiedy pomiędzy parą zaczyna rodzić się uczucie.

W głównym rolach Will Smith i Margot Robbie, którzy są piękni, brawurowi i niebezpieczni.

"Czas na miłość"

Brytyjska komedia romantyczna z 2013 roku, która do dzisiaj doprowadza do łez i sprawia, że wierzymy w miłość. Śledzi losy 21-letniego Tima, który odkrywa, że mężczyźni w jego rodzinie mogą podróżować w czasie. Wykorzystuje swój talent, aby zdobyć kobietę swoich marzeń.

Margot Robbie w filmie gra jedną z epizodycznych postaci — jest jedną z pierwszych dziewczyn, którą Tim obdarza uczuciem.

"Big short"

Margot Robbie z szampanem w bąbelkowej kąpieli? To aspekt, który sprawia, że chętniej ogląda się "Big Short".

Film oparty jest na faktach i opowiada o prawdziwych wydarzeniach, które stały się początkiem ogólnoświatowego kryzysu w latach 2007-2010. Film, który szokuje i pokazuje, co się kryło za kulisami wydarzenia, które wpłynęły na każdego z nas,

"Wilk z Wall Street"

Rola Margot Robbie, która stała się początkiem jej hollywoodzkiej kariery — odważne sceny, charyzma i uroda sprawiły, że ta odsłona Margot Robbie zapadła w pamięć wielu widzom. Film opowiada o historii brokera, Jordana Beforta, który błyskawicznie osiągnął sukces i dotarł na szczyt. Najdroższe jachty, piękne kobiety, rozrzutny styl życia. To film, który ciężko było przeoczyć przez to, jak szybko zdobył serca krytyków i widzów na całym świecie. Pozycja obowiązkowa na liście każdego kinomana.

