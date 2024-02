"Zakochany bez pamięci" (2004)

Ta produkcja zaczyna się prawie od końca, bo od rozstania głównych bohaterów. Wbrew pozorom to jednak nie jest typowe, tanie romansidło. Oboje bohaterów postanawiają poddać się zabiegowi wymazywania pamięci, ale tej miłości nie tak się tak po prostu usnąć. Produkcja stawia przed widzem bardzo ważne, egzystencjalne pytanie: czy istnieje przeznaczenie?

"Titanic" (1997)

Postacie Kate Winslet i Leonardo DiCaprio na stałe zapisały się już w historii popkultury. Legendarna scena na dziobie, okrutna scena drzwi i próby wspięcia się na nie, a na koniec powolna śmierć. Oraz obietnica, która przetrwała długie, długie lata... Wiele ikonicznych momentów, które składają się na niezapomniany filmowy romans naznaczony tragedią.

Reklama

"Pamiętnik" (2004)

"Pamiętnik" to opowieść o miłości, która nie miała prawa przetrwać. Noah i Allie pochodzą z całkowicie różnych światów. On jest ubogim pracownikiem fizycznym, a ona dziewczyną z dobrego domu. Ich wakacyjna miłość prawdopodobnie skończyłaby się wraz z końcem lata i uporem rodziców Allie. Ale to zdecydowanie zbyt mało, by rozłączyć zakochanych. Gorące uczucie nie ginie nawet po latach rozłąki. Bez chusteczek się nie obejdzie!

"Tamte dni, tamte noce (2017)

Elio Perlman to błyskotliwy siedemnastolatek o amerykańsko-włoskim pochodzeniu, który spędza wakacje w XVII-wiecznej willi, flirtując ze swą przyjaciółką — Marzią. Cieszy go każda chwila spędzona w willi, za kompana ma swego ojca, szanowanego profesora specjalizującego się w greko-romańskiej kulturze i matkę Annellę, tłumaczkę, która uczy chłopaka rozkoszować się kulturą i przyrodą Włoch. Mimo że wydaje się, że Elio jest w pełni ukształtowanym młodzieńcem, to wielu rzeczy musi się jeszcze nauczyć, a szczególnie dowiedzie co nieco o miłości. Nauczycielem uczuć ma go nauczyć doktorant współpracujący z jego ojcem o imieniu Oliver. To lato będzie niezapomniane dla obu młodzieńców.

"Gwiazd naszych wina" (2014)

To jeden z filmów, na które trzeba przygotować przynajmniej jedno opakowanie chusteczek. Film powstał na podstawie powieści Johna Greena o tym samym tytule i opowiada historię miłości, która jest skazana na niepowodzenie. Hazel i Gus chorowali i dalej walczą ze skutkami raka. Już dawno przestali być dziećmi a śmierć towarzyszy im na każdym kroku. Gdy już się wydaje, że wszystko zaczyna się dobrze układać — los pokazuje, jak bardzo okrutny potrafi być.