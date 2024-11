"Spotkajmy się w przyszłe święta"

Layla pragnie przeżyć bajkowy romans z mężczyzną swoich marzeń. Przemierza Nowy Jork, by zdobyć bilety na jeden z najbardziej rozchwytywanych koncertów tego roku — świąteczny występ zespołu Pentatonix. W idealnej randce przeszkadza jej śnieżyca. Na lotnisku poznaje Jamesa, z którym łączy ją wyjątkowa chemia i wydają się dla siebie stworzeni. Mężczyzna proponuje jej, by spotkali się za rok o tej samej porze na koncercie jej ulubionego zespołu. Oczywiście pod warunkiem, że będzie wolna!

Sprawa spotkania szybko się rozwiązuje, ponieważ Layla odkrywa, że partner ją zdradza i postanawia za wszelką cenę odnaleźć upragnione wejściówki.

Film znalazł się na pierwszym miejscu rankingu z ponad 18 mln wyświetleń, co przełożyło się na 32 mln wyświetleń!

"Przeciąć czas"

Nastolatka cofa się w czasie do początku XXI wieku, aby zapobiec morderstwu swojej siostry. Co może pójść nie tak? Okazuje się, że bardzo dużo.

Summer pada ofiarą zamaskowanego zabójcy, a ponad 20 lat później jej siostra, stażystka w NASA, jedzie złożyć kwiaty na jej grobie. Znajduje jednak dziwną maszynę, która przenosi ją w czasie - na tydzień przed śmiercią siostry. Czy dziewczynie uda się zmienić bieg historii?

Produkcja cieszy się dużym zainteresowaniem już od dwóch tygodni, co w ostatnich dniach przełożyło się na prawie 15 mln wyświetleń! Wyśmienity wynik!

"Martha"

Film dokumentalny R.J. Cutlera poprzez intymne i szczere wywiady z legendarną Marthą Stewart oraz osobami z jej najbliższego otoczenia kreśli historię bohaterki od kariery nastoletniej modelki po osiągnięcie statusu influencerki i pierwszej amerykańskiej miliarderki, która sama zapracowała na swój sukces.

"Martha" znajduje się w rankingu już drugi tydzień z rzędu, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na produkcje dokumentalne. Film był w ostatnich dniach odtwarzany ponad 6 mln razy.

"Czasem trzeba odpuścić"

To tytuł, który wyjątkowo pokochali Polacy. "Czasem trzeba odpuścić" to słodko-gorzka sentymentalna podróż, w głąb relacji rodzinnych.

Główną bohaterką jest Stella (Josephine Bornebusch), która wszystko ma pod kontrolą... poza spragnionym ciągłej uwagi kilkuletnim synem, wahaniami nastrojów nastoletniej córki i niedostępnym emocjonalnie mężem. Rodzina jest na granicy rozpadu, gdy Stella dostaje wiadomość, która zmienia wszystko. Postanawia wybrać się z najbliższymi na wyprawę, podczas której osiągnie coś niemożliwego — poskłada rodzinę na nowo.

"Alita: Battle Angel"

Alita (Rosa Salazar) budzi się bez pamięci w świecie przyszłości, którego nie poznaje. Opiekę nad nią roztacza Ido (Christoph Waltz), sympatyczny doktor, który uświadamia sobie, że w ciele porzuconego cyborga kryje się serce i dusza młodej kobiety o niezwykłej przeszłości. Alita uczy się nowego życia na ulicach zdradliwego Miasta Złomu. Podczas gdy Ido stara się chronić ją przed jej własną tajemniczą historią, nowy przyjaciel Ality, Hugo ( Keean Johnson ), twierdzi, że zna sposób, by przywrócić jej pamięć. Dopiero gdy potężne, śmiertelnie niebezpieczne i skorumpowane siły, które rządzą miastem, rzucają jej wyzwanie, Alita odkrywa klucz do swej przeszłości — posiada niezwykłe zdolności bojowe, a ci, którzy stoją u władzy, nie cofną się przed niczym, by przejąć nad nimi kontrolę. Jeśli Alicie uda się stawić im czoło, może ocalić swych przyjaciół, rodzinę i świat, który zdążyła pokochać.

Widzowie pokochali kinowy hit i z radością oglądali go w zaciszu swoich domów. W ostatnich dniach produkcja była odtworzona prawie 4 mln razy, co przełożyło się na 8 mln godzin spędzonych przed ekranami.