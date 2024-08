"Najgorszy człowiek na świecie": O czym opowiadał film?

"Najgorszy człowiek na świecie" to zabawna, czarująca, pełna energii, słodko-gorzka opowieść o poszukiwaniu miłości i swojej ścieżki w życiu.

Opowiada o Julie (Renate Reinsve), która wkrótce kończy trzydzieści lat i jest pełna życiowej energii, ale ma także mnóstwo życiowych rozterek. Jest szczęśliwa z Akselem, utalentowanym i odnoszącym sukcesy zawodowe rysownikiem, jednak ich wizje przyszłości nieco się różnią. Kiedy na przypadkowej imprezie kobieta poznaje Eivinda i spędza z nim całą noc, zaczyna zastanawiać się, czy ten młodszy od niej, pewny siebie i odrobinę szalony chłopak nie jest właśnie tym, czego potrzebuje w życiu.

Reklama

Renate Reinsve za swoją wybitną rolę otrzymała Złotą Palmę na festiwalu filmowym w Cannes.

"Sentimental Value": Co wiemy o produkcji?

Producenci filmu zapowiadają, że "Sentimental Value" będzie intymną, wzruszającą i zabawną opowieść o rodzinie, wspomnieniach oraz jednoczącej mocy sztuki. Fabuła przedstawi rodzinę, która od pokoleń mieszka we wspólnym domu w Oslo. Gdy tajemnice z przeszłości poszczególnych jej członków wychodzą na jaw, prowadzi to do serii groteskowych sytuacji.