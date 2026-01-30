Amy Madigan: ceniona aktorka amerykańskiego kina i telewizji

Amy Madigan przyszła na świat 11 września 1950 roku w Chicago. Jej matka amatorsko zajmowała się aktorstwem, a ojciec był dziennikarzem politycznym. Już w czasach szkolnych Madigan występowała w szkolnych przedstawieniach. Uczęszczała na Marquette University w Milwaukee w stanie Wisconsin, gdzie w 1972 roku uzyskała tytuł licencjata z filozofii. W 1974 roku przeprowadziła się do Los Angeles, a następnie studiowała aktorstwo w Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Jej pierwszą rolą telewizyjną był drobny występ w serialu "Hart to Hart" w 1981 roku, a następnie zagrała w filmie telewizyjnym "Szalone czasy". W kolejnym roku zadebiutowała na dużym ekranie jako Terry Jean Moore w filmie "Dziecko miłości". Za rolę tą została nominowana do Nagrody Złotego Globu w kategorii Najbardziej obiecująca nowa aktorka.

Pierwsza nominacja do Oscara przyszła w 1985 roku. Madigan została wyróżniona za kreację Sunny Mackenzie‑Sobel w filmie "Dwa razy w życiu". Za ten występ była także nominowana do Złotego Globu.

Pięć lat później zdobyła Złoty Glob dla najlepszej aktorki drugoplanowej w serialu, miniserialu lub filmie telewizyjnym za rolę prawniczki Sarah Weddington w telewizyjnym dramacie "Bez wyroku".

Amy Madigan w filmie "Gdzie jesteś, Amando?" Photo by Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP AFP

Amy Madigan przeżywa renesans kariery

Jedną z najbardziej pamiętnych i wyrazistych ról w swojej karierze Amy Madigan zagrała w filmie, który ukazał się na ekranach kin w ubiegłym roku. W "Zniknięciach" w reżyserii Zacha Creggera wcieliła się w postać ciotki Gladys - bardzo ekscentrycznej i niepokojącej kobiety, która stała się jednym z kluczowych elementów tej historii. W charakterystycznym makijażu i kostiumie aktorka jest zupełnie nie do poznania.

Akcja "Zniknięć" skupia się na przerażającej tajemnicy dotyczącej zniknięcia trzecioklasistów tej samej nocy, o tej samej godzinie. Tylko jedno dziecko uniknęło tego losu, a społeczność miasteczka próbuje zrozumieć, co się stało i czy ktoś, lub coś, stoi za tymi wydarzeniami.

Amy Madigan w filmie "Zniknięcia" Associated Press East News

Kreacja Madigan jako ciotki Gladys została bardzo dobrze przyjęta przez krytyków i publiczność. Aktorka zdobyła za tę rolę Critics' Choice Award dla najlepszej aktorki drugoplanowej oraz była nominowana do Złotego Globu.

Obecnie walczy o Oscara. W kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa nominowano także: Elle Fanning ("Wartość sentymentalna"), Ingę Ibsdotter LilIeaas ("Wartość sentymentalna"), Wunmi Mosaku ("Grzesznicy") oraz Teyanę Taylor ("Jedna bitwa po drugiej"). 98. gala rozdania Oscarów odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca 2026 roku w Dolby Theatre w Hollywood.

Sama aktorka przyznaje, że nie spodziewała się tak ogromnego fenomenu jej postaci w "Zniknięciach".

"Nie spodziewałam się tego. W ogóle. Totalnie mnie to zaskoczyło" - mówiła Madigan w rozmowie ze Screen w połowie listopada. "Myślałam, że ludzie polubią Gladys i wiedziałam, że film się spodoba - a to jest najważniejsze w całej tej sytuacji: że ludzie naprawdę rozumieją film. A nagle wszystko przerodziło się w coś zupełnie innego. Ruszyła machina, związana z sezonem nagród".

Amy Madigan ma sławnego męża. Są razem od ponad 40 lat

Amy Madigan od 1983 roku jest żoną Eda Harrisa. Owocem ich małżeństwa jest córka, Lily. Ich związek uważany jest za jedno z najbardziej trwałych i stabilnych małżeństw w Hollywood, co wyróżnia ich w świecie pełnym medialnych skandali i krótkotrwałych relacji. Para poznała się podczas pracy na planie filmu "Miejsca w sercu". Od początku łączyła ich wspólna pasja do aktorstwa.

Ed Harris i Amy Madigan, 2003 r. JOHN G. MABANGLO AFP

Ed Harris wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że Amy jest jego największym wsparciem, a Madigan opisuje ich małżeństwo jako związek oparty na zaufaniu, poczuciu humoru i wzajemnym szacunku.

Ostatnio Harris został doceniony za swoją wieloletnią pracę jako doradca scenariuszowy. Podczas gali na festiwalu w Sundance otrzymał prestiżową nagrodę. Tuż przed wydarzeniem, w rozmowie z The Hollywood Reporter, skierował uwagę mediów na swoją ukochaną żonę.

"Moja żona właśnie została nominowana do Oscara. Więc jeśli chodzi o nagrody w tym momencie, myślę, że to świetna sprawa" - mówił aktor.

Ed Harris, Amy Madigan i ich córka - Lily Michael Tran AFP

Z kolei Madigan w rozmowie z PEOPLE zdradziła sekret ich udanego małżeństwa, który okazuje się być bardzo prosty.

"Po prostu się kochamy i naprawdę ciężko nad tym pracujemy, zarówno w naszym życiu, jak i w naszej pracy" - mówiła.