"Hurry Up Tomorrow": Ostatni taki The Weeknd

"Hurry Up Tomorrow", nowa produkcja wyreżyserowana przez wizjonerskiego Treya Edwarda Shultsa, twórcę takich filmów jak "Fale" i "To przychodzi po zmroku", owiana jest tajemnicą. Wiadomo tylko, że to psychologiczny thriller inspirowany twórczością i życiem artysty o pseudonimie The Weeknd.

W filmie główną rolę zagra sam Abel Tesfaye, a obok niego wystąpi dwójka popularnych aktorów Jenna Ortega i Barry Keoghan. Zaś ścieżkę dźwiękową do filmu współtworzył Daniel Lopatin.



Film jest kropką nad "i" dotychczasowego rozdziału kariery The Weeknd i katalizatorem wszystkiego, co nadejdzie. To pozycja obowiązkowa nie tylko dla jego fanów.



Z kolei płyta "Hurry Up Tomorrow" to nie tylko zamknięcie muzycznej trylogii, w której skład wchodzą również "After Hours" (2020) i "Dawn FM" (2022), ale także pożegnanie artysty z pseudonimem, pod którym zdobył międzynarodową sławę. Abel Tesfaye zapowiedział, że jego przyszłe projekty muzyczne będą sygnowane już jego prawdziwym imieniem i nazwiskiem.