38,1 miliona dolarów zarobił w szóstym weekendzie wyświetlania w kinach na całym świecie "Oppenheimer" Christophera Nolan a. Jak informuje portal "Screen Daily", kwota ta wystarczyła do zajęcia pierwszego miejsca w globalnym box-office. Grany w 83 krajach film wyprzedził "Barbie" , która na 76 światowych rynkach zarobiła 35,3 miliona dolarów. Trzecie miejsce zajął chiński film "No More Bets".



Reklama

"Oppenheimer": Po sześciu tygodniach w końcu na szczycie

To pierwszy raz, kiedy "Oppenheimerowi" udało się wspiąć na szczyt zestawienia najbardziej kasowych filmów weekendu na całym świecie. Pomogła w tym premiera we Włoszech, gdzie obraz Nolana zarobił 9,7 miliona dolarów. To najlepszy wynik otwarcia, jeśli chodzi o wszystkie filmy reżysera pokazywane w tym kraju.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Oppenheimer" [trailer] materiały prasowe

Wiele wskazuje na to, że "Oppenheimer" może też liderować zestawieniu w przyszłym tygodniu. Pomóc w tym może jego premiera w Chinach, którą zaplanowano na 30 sierpnia. Jeśli chodzi o duże rynki, "Oppenheimer" nie jest jeszcze wyświetlany w Japonii. Ze względu na jego tematykę, do premiery w tym kraju może nie dojść.

Pierwszą piątkę światowego box-office'u w weekend 25-27 sierpnia uzupełniały czwarty "Gran Turismo" , który zarobił 28,3 miliona dolarów oraz "Blue Beetle" z zyskiem w wysokości 22,8 miliona dolarów.