Najbardziej kasowy film Burtona? Wyniki mówią wszystko

"Beetlejuice Beetlejuice" ma szansę stać się najbardziej kasowym filmem Tima Burtona?

Sequel "Beetlejuice Beetlejuice" w reżyserii Tima Burtona odnosi znaczący sukces w kinach. Wynikami ma ustąpić jedynie horrorowi "To" z 2017 roku.

Pomimo prognozowanego spadku o 60% zarobków w drugi weekend, sprzedaż z biletów ma osiągnąć 44 miliony dolarów. Byłby to jeden najlepszych wyników kasowych pod względem dochodów z drugiego weekendu po premierze filmu. Lepszy okazałby się jedynie horror "To" z 2017 roku, który zarobił 60,1 miliona dolarów.

"Beetlejuice Beetlejuice" osiągnął także drugi najlepszy wynik we wtorek we wrześniu, zarabiając 9 milionów dolarów. Łącznie krajowe przychody filmu w USA wynoszą obecnie 126,1 miliona dolarów. Nowy film Burtona ma szansę dołączyć do jego najbardziej dochodowych produkcji, takich jak "Alicja w Krainie Czarów" (334,1 miliona dolarów) i "Batman" (251 milionów dolarów).

"Beetlejuice Beetlejuice" w weekend otwarcia miażdży konkurencję

Film "Beetlejuice Beetlejuice" zajął pierwsze miejsce w północnoamerykańskim box-office. Na koncie produkcji Tima Burtona po pierwszych trzech dniach wyświetlania w kinach Ameryki Północnej jest już 110 mln dolarów. To znakomity wynik.

Sukces frekwencyjny jest niekwestionowany, choć opinie dotyczące filmu są różne. W serwisie Rotten Tomatoes produkcja ma 76% pozytywnych opinii. Produkcja kosztowała 100 mln dolarów, podobno drugie tyle wydano na marketing.

Drugie miejsce północnoamerykańskiego zestawienia zajmuje wciąż świetnie trzymający "Deadpool & Wolverine", który zarobił 7,2 mln dolarów. Pierwszą piątkę zestawienia uzupełniają "Reagan" (5,2 mlna), "Alien: Romulus" (4 mln) oraz "It Ends With Us" (3,8 mln).

Zdjęcie "Beetljuice Beetljuice" / materiały prasowe

"Beetlejuice Beetlejuice": Fabuła, obsada

Po nieoczekiwanej tragedii rodzinnej trzy pokolenia Deetzów wracają do domu w Winter River. Lydię wciąż prześladuje wspomnienie Beetlejuice'a. Teraz jej życie staje na głowie, kiedy jej buntownicza nastoletnia córka, Astrid, znajduje tajemniczą makietę miasteczka na strychu. Tym samym przypadkiem zostaje otwarty portal prowadzący w zaświaty. W obu światach w powietrzu wiszą kłopoty, tak więc kwestią czasu jest, kiedy ktoś trzykrotnie wypowie imię Beetlejuice'a, a podstępny demon wróci, żeby wywołać chaos taki, jaki tylko on potrafi.

W filmie Tima Burtona występują: Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci i Willem Dafoe.

