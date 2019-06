Nagrody MTV 2019: Triumf Avengersów

Ceremonia rozdania nagród MTV dla najlepszych produkcji kinowych i telewizyjnych nie przyniosła wielkich zaskoczeń. Zdecydowanym zwycięzcą został film "Avengers: Koniec gry", który cztery nominacje zamienił na trzy statuetki Złotych Popcornów.

Film "Avengers: Koniec gry" otrzymał trzy Złote Popcorny, w tym dla Roberta Downeya Jr. /materiały prasowe

Avengersi wygrali w kategoriach: najlepszy film, fikcyjny bohater (Robert Downey Jr. jako Tony Stark / Iron Man) oraz czarny charakter (Josh Brolin jako Thanos). W kategorii najlepsza scena (Kapitan America vs Thanos) musieli jednak uznać wyższość "Kapitan Marvel".



Wideo "Avengers: Koniec gry" [trailer 3]

Gala MTV była też szczęśliwa dla 23-letniego aktora Noaha Centineo. Został on wyróżniony za najlepszą rolę przełomową w filmie "Do wszystkich chłopców, których kochałam", a także za udział w scenie najlepszego pocałunku. Tyle samo statuetek powędrowało do twórców "Narodzin gwiazdy". Doceniono Lady Gagę za najlepszy występ aktorki, a piosenkę "Shallow", którą śpiewa z Bradleyem Cooper wybrano najlepszym momentem muzycznym.

Wideo "Narodziny gwiazdy" [trailer]

Rzecz jasna, MTV nie mogło pominąć "Gry o tron", produkcji, która po ośmiu sezonach dobiegła końca. Dzieło HBO triumfowało w kategorii najlepszy serial.

Uradowani będą fani Elizabeth Moss - zgarnęła statuetką za występ aktorski w serialu ("Opowieści podręcznej") i Sandry Bullock, która zwyciężyła w osobliwej kategorii najlepiej zagrana przerażająca kreacja ("Nie otwieraj oczu").

Wideo "Opowieść podręcznej" [sezon 3]: Zwiastun

Gala odbyła się na lotnisku Santa Monica w Barker Hangar. Nagrody rozdano już w sobotę. 15 czerwca, ale uroczystość wyemitowano dopiero dwa dni później. Gospodarzem imprezy był gwiazdor superprodukcji "Shazam!" - Zachary Levi.

Wideo "Shazam!" [trailer]

MTV nagradza branżę filmową od 28 lat. Produkcje telewizyjne włączono do plebiscytu trzy lata temu. Nominacje do nagród przyznawane są przez kierownictwo MTV. Wybór ostatecznych zwycięzców leży w gestii internautów.