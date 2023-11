Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego 2023: Nominowani

Lena Góra, Hubert Miłkowski, Maciej Musiałowski, Mateusz Więcławek i Tomasz Włosok zostali nominowani do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego 2023 dla młodych aktorów odznaczających się wybitną indywidualnością.

Lena Góra otrzymała nominację za kreację w filmie "Imago" Olgi Chajdas. Aktorka jest także współautorką scenariusza do tej produkcji, a wcieliła się w niej we własną mamę. Lena jest córką Elżbiety "Malwiny" Wyczyńskiej - wokalistki kultowych trójmiejskich kapel. Warto wspomnieć, że Lena Góra podczas 48. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni zdobyła nagrodę w kategorii Najlepsza Aktorka Pierwszoplanowa.

"Dla mnie ta nominacja to ogromny zaszczyt. Nie sądziłam, że mogę poczuć się spokojnie w zawodzie, który uprawiam. Gdy przyleciałam do Polski, przyklejano mi szaleństwo, dzikość i nieokiełznanie. Jednak okazało się, że spotykam się ze zrozumieniem. Bardzo tego potrzebowałam. Nie byłam pewna, czy to, co robię, jest dobre. W Stanach Zjednoczonych czułam, że nie mam swojego miejsca. Nagroda w Gdyni dała mi poczucie, że Polska mówi do mnie: Jesteś stąd. Jesteś nasza" - powiedziała Lena Góra.



Tomasz Włosok otrzymał nominację za kreację w głośnym filmie Agnieszki Holland "Zielona granica". Aktor wcielił się w rolę strażnika granicznego postawionego przed dylematem moralnym w obliczu dramatycznych wydarzeń na polsko-białoruskiej granicy. Tomasz w znakomity sposób ukazał rozterki bohatera, który czuje wielki opór przed wykonywaniem poleceń zwierzchników, a jednocześnie wie, że zachowanie się w zgodzie z własnym sumieniem, oznacza złamanie rozkazów.

Maciej Musiałowski doceniony został za rolę w "Chrzcinach" Jakuba Skoczenia. Młody aktor wykreował postać syna gorliwej katoliczki Marianny (Katarzyna Figura), która zataja przed liczną rodziną wprowadzenie stanu wojennego. Robi to po to, aby tytułowe chrzciny doszły do skutku.

Kapituła Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego wyróżniła także Mateusza Więcławka za postać funkcjonariusza PRL-owskiej bezpieki w filmie "Figurant" Roberta Glińskiego. Jego bohater, pozbawiony moralnych rozterek esbeka przez dwie dekady inwigilował Karola Wojtyłę.

24-letni Hubert Miłkowski debiut filmowy zaliczył w filmie "Braty" Marcina Filipowicza. W tej intymnej opowieści o przyspieszonym dorastaniu artysta wciela się w siedemnastolatka, który po śmierci matki wychowywany jest przez złamanego tragedią, znajdującego ulgę w używkach, ojca. To właśnie za tę kreację ma możliwość zdobycia nagrody im. Zbyszka Cybulskiego.

"Nominacja do nagrody im. Zbyszka Cybulskiego to wielkie wyróżnienie, ponieważ widzę, kto także ma szansę na tę statuetkę. To osoby, których role śledzę i mam ciepły stosunek do tego, co robią. Bardzo miło jest być wśród nich. To nie tylko wyróżnienie dla mnie, ale dla całego filmu 'Braty', który miał ograniczoną dystrybucję i był niskobudżetowy. W tej produkcji debiutowałem ja i kilka innych osób, w tym reżyser" - skomentował Hubert Miłkowski.

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego: Kiedy poznamy laureata?

Zwycięzcę nagrody im. Zbyszka Cybulskiego wyłoni kapituła, w której skład wchodzą: Jacek Bromski (reżyser, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich), Jan Englert (aktor, dyrektor artystyczny Teatru Narodowego w Warszawie), Agnieszka Holland (reżyserka), Krystyna Janda (aktorka, prezeska Fundacji Krystyny Jandy na rzecz Kultury), Bożena Janicka (krytyczka filmowa), Maja Komorowska (aktorka), Agnieszka Odorowicz (członek zarządu Cyfrowego Polsatu), Maja Ostaszewska (aktorka), Joanna Szczepkowska (aktorka), Piotr Wojciechowski (prozaik, krytyk filmowy), Zbigniew Zamachowski (aktor), Krzysztof Zanussi (reżyser) i Paweł Świst (prezes zarządu Multikino S.A.).

W ubiegłym roku nagroda trafiła do Eryka Kulma jr. za kreację w filmie "Filip" Michała Kwiecińskiego. Tegorocznego zwycięzcę nagrody im. Zbyszka Cybulskiego poznamy już 11 grudnia podczas gali w warszawskim kinie Luna.

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego przyznawana jest od roku 1969 roku wyróżniającym się młodym aktorom i aktorkom. Jej pomysłodawczynią była krytyczka filmowa Wiesława Czapińska, a fundatorem początkowo był tygodnik "Ekran". Jako pierwszy nagrodę odebrał Daniel Olbrychski, późniejszymi laureatami byli m.in.: Marian Opania, Olgierd Łukaszewicz, Maja Komorowska, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Krystyna Janda i Marek Kondrat.



W 1995 roku wraz z upadkiem "Ekranu" na 10 lat nagroda zniknęła. Powróciła w 2005 roku, a obecnie jej fundatorem jest miesięcznik "Kino". Ostatnimi laty do jej zdobywców należeli m.in.: Marcin Dorociński, Marta Nieradkiewicz, Dawid Ogrodnik, Magdalena Koleśnik czy Bartosz Bielenia.