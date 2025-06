Nadchodzi kontynuacja polskiego hitu. W obsadzie same gwiazdy

"Vinci 2" to wyczekiwany sequel komedii kryminalnej Juliusza Machulskiego z 2004 roku. Akcja nowej produkcji będzie osadzona dokładnie 20 lat od wydarzeń z pierwszej części. Ponownie spotkamy wielu znanych bohaterów. Zobaczymy między innymi Roberta Więckiewicza, Borysa Szyca, Kamilę Baar, Marcina Dorocińskiego i Łukasza Simlata. Dołączyli do nich nowi aktorzy, między innymi Zofia Jastrzębska, Jędrzej Hycnar i Piotr Witkowski.

"Vinci 2": o czym opowie kontynuacja?

Cuma (Robert Więckiewicz), ex złodziej sztuki, spędza emeryturę na andaluzyjskim wybrzeżu Hiszpanii u boku żony Carmen. Odwiedza go stary znajomy, paser Chudy (Mirosław Haniszewski), były współpracownik Grubego, proponując kolejny skok w Polsce. Cuma na początku odmawia, ale Carmen mobilizuje go do wyjazdu. Były złodziej ląduje w Krakowie. Na miejscu okazuje się, że Chudy zdążył już powierzyć skok parze złodziei z młodszego pokolenia. Cuma, odrzucony i ośmieszony przez pasera, chce mu przeszkodzić w przygotowywanym skoku, ale najpierw musi się dowiedzieć, jakie dzieło sztuki jest stawką w tej grze. Wszystko wskazuje na to, że chodzi o obraz Rafaela z Muzeum Czartoryskich, który zaginął w czasie II wojny.

Cuma odwiedza swojego dawnego przyjaciela Juliana (Borys Szyc). Ten trzy lata wcześniej został wyrzucony z policji po nieudanej akcji, w której zginęli ludzie. Obecnie pracuje jako szef ochrony w Muzeum Manggha w Krakowie. Cuma nie chce wciągać do swojej zemsty Juliana. Kiedy poznaje plany pasera, postanawia z byłym wspólnikiem Werbusem i jego dorosłymi już dziećmi przeszkodzić Chudemu w planach. W trakcie przygotowań przybywa do Krakowa komisarz Wilk (Marcin Dorociński), który jest teraz agentem FBI.

W sieci pojawił się już pierwszy plakat produkcji, na którym możemy zobaczyć gwiazdorską obsadę.