Na ten film czekają fani "1670". Są zwiastuny komedii "LARP"

"LARP. Miłość, trolle i inne questy" to zabawna i inteligentna komedia o dojrzewaniu, pierwszej miłości, niełatwych rodzinnych relacjach oraz poznawaniu swojej wewnętrznej siły. Film jest fabularnym debiutem Kordiana Kądzieli, autor kultowego już serialu "1670".

Reżyser już ponad dekadę temu nakręcił krótkometrażową produkcję "LARP", która zdobyła wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Po latach postanowił wrócić do tej historii, rozbudować ją i przenieść na wielki ekran.

"LARP. Miłość, trolle i inne questy": są już teasery filmu

"Wyreżyserowałem w sumie kilka krótkich metraży, ale po latach to właśnie myśląc o filmie 'LARP', czułem największy niedosyt. Wiedziałem, że gdybym raz jeszcze go kręcił, zrobiłbym to zupełnie inaczej. (...) Szkielet fabularny obu filmów jest podobny, ale bardzo różnią się sposób narracji i podejście do głównego bohatera. W pełnym metrażu wiele scen widzimy przepuszczonych przez świat wyobraźni Sergiusza. Cześć z nich w ogóle się nie wydarzyła, zadziały się wyłącznie w jego głowie, o czym widzowie dowiadują się dopiero po chwili. Dużą zmianą jest też osadzenie akcji części filmu w szkole, co pozwoliło na pokazanie relacji między rówieśnikami, a także między uczniami i dorosłymi" - wyjaśnia Kordian Kądziela, reżyser.

Zobacz teaser filmu "LARP. Miłość, trolle i inne questy" (1).

"Dla mnie jest to w dużej mierze film nie tyle o maskach, co o różnego rodzaju pancerzach. Czasem dosłownych - jak te, które LARP-owcy zakładają na siebie, żeby wcielić się w jakąś postać, ale najczęściej - metaforycznych. Właściwie każdy bohater tej historii ma jakiś pancerz, który chroni go przed światem zewnętrznym. W przypadku Sergiusza jest to strój elfa łucznika, w przypadku jego ojca - mundur policyjny, a w przypadku jego brata - mięśnie. Swoisty pancerz z ptasich piór nosi zaś dyrektorka szkoły, w którą świetnie wcieliła się Edyta Olszówka" - podkreśla Kordian Kądziela.

"Największym wyzwaniem było nakręcenie sekwencji otwierającej film - czyli bitwy fantasy rozgrywającej się w pięknym lesie w Polanicy, na Dolnym Śląsku. To bardzo widowiska scena, przefiltrowana przez wyobraźnię Sergiusza. Wiedzieliśmy, że musi wyglądać jak z uniwersum "Władcy Pierścieni". A na jej nakręcenie mieliśmy tylko jeden dzień. To było ogromne wyzwanie. Zależało nam na tym, żeby widzowie, którzy pójdą do kin i zaczną oglądać nasz film, już na dzień dobry byli zaskoczeni" - dodaje reżyser.

Zobacz teaser filmu "LARP. Miłość, trolle i inne questy" (2).

"LARP. Miłość, trolle i inne questy": fabuła, obsada, data premiery

LARP to terenowa wersja gier RPG, której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieści spod znaku magii i miecza, wcielając się w wybrane przez siebie role.

W tym niesamowitym, wymyślonym świecie Sergiusz (Filip Zaręba) jest prawdziwym herosem - męskim, dzielnym, niepokonanym. W świecie rzeczywistym - już niekoniecznie. Sytuacja chłopaka komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy w technikum pojawia się nowa uczennica - piękna Helena (Martyna Byczkowska), w której Sergiusz zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Niestety dziewczyna zaczyna kolegować się z grupą popularnych uczniów. Sergiusz czuje, że w starciu ze szkolnymi trollami ma nikłe szanse na zdobycie serca Heleny. Wszystko zmienia się, gdy niespodziewanie odkrywa tajemnicę nastolatki, a do miasta przybywa sławny autor bestsellerów (Bartłomiej Topa).

Światową premierę film będzie miał już 22 sierpnia w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Montrealu. Później zaprezentowany zostanie w ramach Konkursu Głównego podczas 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Za dystrybucję filmu odpowiada Mówi Serwis, zaś za jego produkcję - TFP. Kinowa premiera filmu odbędzie się 17 października 2025 roku.

Zobacz teaser filmu "LARP. Miłość, trolle i inne questy" (3).