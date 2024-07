"Deadpool & Wolverine" to długo wyczekiwane połączenie dwóch ikonicznych postaci ze świata Marvela, które trafi na wielkie ekrany już 26 lipca!

Film opowiada historię dochodzącego do siebie Wolverina (Hugh Jackman), który spotyka nieprzewidywalnego Deadpoola (Ryan Reynolds). Obaj bohaterowie, mimo różnic w charakterach i wzajemnej niechęci, łączą siły, by stawić czoła wspólnemu wrogowi. Przed widzami wiele niesamowitych scen walki i charakterystycznego dla Deadpoola ostrego humoru. Wbrew pozorom, to także produkcja o przyjaźni, zarówno tej na ekranie, jak i poza nim.

Reklama

Oczekiwania są ogromne!

Nowy film Marvela z pewnością będzie jednym z najbardziej dochodowych tytułów tego roku. Ostatnie prognozy wykazują, że w trakcie weekendu otwarcia, produkcja może globalnie zarobić od 340 do 360 mln dolarów, co stanowi połowę zysków innego hitu tego roku, czyli drugiej części "Diuny" (711 mln dolarów na świecie).

Przeszkodą nie jest już nawet nadana filmowi kategoria wiekowa (R), która oznacza, że osoby poniżej 17. roku życia mogą go obejrzeć jedynie pod czyjąś opieką. Odtwórca Deadpoola w kilku wywiadach podkreślał, że młodsi również powinni wybrać się do kin; on sam zabrał na przedpremierowy pokaz córkę, która ma zaledwie 9 lat.

Obok kontynuacji "Diuny", na podium tegorocznego box office'u wciąż znajduje się animacja Pixara "W głowie się nie mieści 2", która globalnie zarobiła 1.5 miliarda dolarów. Najbliższe tygodnie pokażą, czy Marvelowi uda się pobić także i ten rekord.

Zobacz też: "Deadpool & Wolverine": Jeśli kino superbohaterskie, to właśnie takie