Na te filmy czekają wszyscy. Zadebiutują w kinach tego samego dnia?
Nadchodzi prawdziwe box-office'owe stracie gignatów. Okazuje się, że dwa ogromne, wyczekiwane hity mają zaplanowaną tą samą datę premiery. Czy to znaczy, że szykuje się kolejny "Barbenheimer"?
2026 rok ma przynieść nam dwa wyczekiwane kinowe hity. Mowa oczywiście o "Avengers: Doomsday", na który nie mogą doczekać się fani Marvela oraz "Diunie: części trzeciej", która podsyca emocje wielbicieli twórczości Franka Herberta i Denisa Villeneuve'a.
Na ten moment oba filmy mają zaplanowaną datę premiery kinowej na 18 grudnia 2026 roku, co oznacza, że Warner Bros. i Marvel będą walczyć o widzów tuż przed świętami. W Ameryce okres świąteczny to najlepszy box-office'owo czas dla kin i pokazywanych w nich filmów, dlatego ta data jest ważna dla obu gigantów.
Jako pierwszy o datę upomniał się Warner Bros. Głośno mówiło się o tym, że przez Marvela studio zrezygnuje i przeniesie premierę trzeciej "Diuny" na inny termin. Nic z takich rzeczy! Jeff Sneider w podcaście "The Hot Mic" oraz Matt Belloni w podcaście The Town twierdzą, że w Warner Bros. nikt nie zamierza ustąpić.
Został rok na podjęcie decyzji, chociaż "Doomsday" zaczęło już reklamować pierwsze zapowiedzi filmu z datą 18 grudnia. Twórcy "Diuny" na ten moment milczą. Czy to znaczy, że szykuje nam się kolejny "Barbenheimer"? W 2023 roku do kin tego samego dnia trafił film "Barbie" Grety Gerwig i "Oppenheimer" Christophera Nolana. Takie zestawienie przyciągnęło do kin jeszcze więcej kinomanów, którzy pierwsze wybierali się w poważnych stylizacjach na seans Nolana, a potem zmienili ubrania na różowe i chętnie oglądali "Barbie" z Margot Robbie w roli głównej.
