"Doomsday" i "Diuna 3" tego samego dnia?

2026 rok ma przynieść nam dwa wyczekiwane kinowe hity. Mowa oczywiście o "Avengers: Doomsday", na który nie mogą doczekać się fani Marvela oraz "Diunie: części trzeciej", która podsyca emocje wielbicieli twórczości Franka Herberta i Denisa Villeneuve'a.

Na ten moment oba filmy mają zaplanowaną datę premiery kinowej na 18 grudnia 2026 roku, co oznacza, że Warner Bros. i Marvel będą walczyć o widzów tuż przed świętami. W Ameryce okres świąteczny to najlepszy box-office'owo czas dla kin i pokazywanych w nich filmów, dlatego ta data jest ważna dla obu gigantów.

Reklama

Jako pierwszy o datę upomniał się Warner Bros. Głośno mówiło się o tym, że przez Marvela studio zrezygnuje i przeniesie premierę trzeciej "Diuny" na inny termin. Nic z takich rzeczy! Jeff Sneider w podcaście "The Hot Mic" oraz Matt Belloni w podcaście The Town twierdzą, że w Warner Bros. nikt nie zamierza ustąpić.

Został rok na podjęcie decyzji, chociaż "Doomsday" zaczęło już reklamować pierwsze zapowiedzi filmu z datą 18 grudnia. Twórcy "Diuny" na ten moment milczą. Czy to znaczy, że szykuje nam się kolejny "Barbenheimer"? W 2023 roku do kin tego samego dnia trafił film "Barbie" Grety Gerwig i "Oppenheimer" Christophera Nolana. Takie zestawienie przyciągnęło do kin jeszcze więcej kinomanów, którzy pierwsze wybierali się w poważnych stylizacjach na seans Nolana, a potem zmienili ubrania na różowe i chętnie oglądali "Barbie" z Margot Robbie w roli głównej.

Zobacz też: Quiz: Znacie świąteczne filmowe hity? Większość myli się już przy trzecim pytaniu!