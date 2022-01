Netflix liczy, że "Na noże 2", podobnie jak poprzednia część serii, zdobędzie kilka statuetek i nominacji do ważnych nagród. Film z 2019 roku otrzymał m.in. nominację do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny, trzy nominacje do Złotych Globów (w tym dla najlepszego filmu - komedii lub musicalu) oraz cztery statuetki Saturna.



"Na noże 2": Gwiazdy w obsadzie

Na temat fabuły "Na noże 2" nie wiadomo na razie nic. Pewne jest tylko, że Daniel Craig znów powtórzy rolę genialnego detektywa Benoita Blanca. Po raz kolejny partnerować mu będą największe gwiazdy kina. Tym razem będą to: Dave Bautista , Edward Norton , Ethan Hawke , Janelle Monáe , Kathryn Hahn , Leslie Odom Jr ., Kate Hudson , Madelyn Cline i Jessica Henwick.



Zdjęcia do filmu realizowane były latem ubiegłego roku w Grecji. Reżyserem i autorem scenariusza znów jest Rian Johnson ( "Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi" ).



Przypomnijmy, że pierwszą część "Na noże" można było oglądać w kinach. Kryminał trafił na ekrany jesienią 2019 roku, zarabiając na całym świecie ponad trzysta milionów dolarów przy zaledwie 40-milionowym budżecie.

W marcu 2021 roku Hollywood obiegła informacja, że Netflix wyłożył 450 milionów dolarów za prawa do dystrybucji dwóch kontynuacji "Na noże". Według niepotwierdzonych informacji, po 100 milionów mają otrzymać Daniel Craig, Rian Johnson oraz producent Ram Bergman.



Akcja pierwszej części filmu rozpoczynała się od śmierci autora poczytnych powieści kryminalnych Harlana Trombleya. Mężczyzna zostaje znaleziony martwy w swej posiadłości dzień po 85. urodzinach. Śledztwo prowadzi równie elegancki, co dociekliwy detektyw Benoit Blanc. Dzień przed fatalnym zejściem Trombleya w jego posiadłości odbyła się huczna uroczystość z udziałem jego dość szczególnej rodziny. Detektyw Blanc podejrzewa wszystkich, łącznie z najbardziej oddaną służącą denata. Z determinacją i wprawą przedziera się przez sieć rodzinnych zależności, zawiści, wzajemnych oskarżeń i finansowych oczekiwań. Motyw ma tu każdy, jak to w rodzinie. Okazji podczas urodzin seniora rodu również nie brakowało nikomu, ale sprawca może być tylko jeden.

