Na dużym ekranie pojawi się kolejny czarnoskóry superbohater

Michael B. Jordan, który po raz ostatni z komiksowym widowiskiem związany był za sprawą wyprodukowanego przez Marvel Comics filmu "Czarna Pantera", dołączył do konkurencyjnej ekipy spod znaku DC Comics. Dla studia Warner Bros. wyprodukuje razem z Reginaldem Hudlinem film o czarnoskórym superbohaterze Staticu.

Czy Michael B. Jordan zdecyduje się też wcielić w Statica? /Rich Fury /Getty Images

Produkcja filmu zatytułowanego "Static Shock" została ogłoszona w sierpniu podczas konwentu online DC FanDome. Teraz, jak informuje portal "The Hollywood Reporter", dołączył do niej Michael B. Jordan, co może oznaczać, że studio wiąże z tym projektem duże plany. Po występie w filmie "Creed: Narodziny legendy" z 2015 roku, kariera Jordana nabrała tempa i jest on obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych czarnoskórych gwiazd filmowych. Wykorzystując swoją popularność, aktor aktywnie wspiera afroamerykańską społeczność i i jej walkę o sprawiedliwość społeczną.



Static to w cywilu Virgil Hawkins. Nastolatek, który w wyniku zatrucia nieznanym gazem zyskuje elektromagnetyczne moce. "Jestem dumny z tego, że zostałem częścią nowego uniwersum, które skupiać się będzie na czarnoskórych superbohaterach. Nasza społeczność na to zasługuje. Celem należącego do mnie studia produkcyjnego Outlier Society jest ekranizowanie różnorodnych etnicznie komiksów na potrzeby różnych platform. Właśnie razem z Reggiem i studiem Warner Bros. zrobiliśmy pierwszy krok w tym kierunku" - powiedział Michael B. Jordan, który prywatnie jest wielkim fanem komiksów.

Z jego słów wynika, że jeśli "Static Shock" odniesie sukces, będzie początkiem nowego uniwersum filmów i seriali przeznaczonych dla kin oraz platform streamingowych.

Postać tytułowego bohatera Statica pojawiła się po raz pierwszy w komiksie wydanym w 1993 roku przez zlikwidowane już wydawnictwo Milestone Comics. Zrzeszało ono czarnoskórych scenarzystów i artystów. Kilka lat później ów superbohater pojawił się ponownie w animowanym serialu "Static Shock". Był to jeden z niezwykle rzadkich przypadków, kiedy to czarnoskóry heros był głównym bohaterem serialu. Teraz, oprócz filmu, powstanie też internetowy komiks oraz powieść graficzna o Staticu, które stworzy Reginald Hudlin ("Prywatka", "Django", "Marshall").