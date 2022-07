Po wielu zmianach daty premiery (zapowiadano ją już na czerwiec 2020 roku) musical trafi w końcu na scenę Nederlander Theatre w Chicago. Pierwszy raz zostanie wystawiony 19 lipca i będzie obecny w repertuarze do 21 sierpnia. Po Chicago ma trafić do musicalowej świątyni, czyli na nowojorski Broadway (w tym przypadku nie podano jeszcze dat).

Musical reżyseruje Anna D. Shapiro (w dorobku ma m.in. reżyserię scenicznej wersji "Sierpień w hrabstwie Osage" , za którą otrzymała nagrodę Tony). Scenariusz napisała Kate Wetherhead, scenarzystka m.in. komediowego serialu internetowego "Submissions Only", traktującego o castingu do teatru na Broadwayu.

Elton John autorem muzyki do musicalu "Diabeł ubiera się u Prady"

Wydaje się, że "The Devil Wears Prada: The Musical" jest skazany na sukces - także dlatego, że ścieżkę dźwiękową skomponował Elton John . Teksty piosenek napisała Shaina Taub (w 2019 roku otrzymała Nagrodę Klebana, przyznawaną najbardziej obiecującym autorom tekstów). Pełna obsada nie została jeszcze ogłoszona, ale wiadomo już, że w roli demonicznej Mirandy Priestly (w filmie grała ją Meryl Streep) wystąpi Beth Leavel, która zdobyła nagrodę Tony za główną rolę w musicalu "The Drowsy Chaperone". Z kolei w postać jej asystentki Andrei "Andy" Sachs (w filmie grała ją Anne Hathaway) wcieli się Taylor Iman Jones (występowała m.in. w brodwayowskiej wersji "Dnia świstaka").

Oficjalne streszczenie sztuki: Andy, ambitna młoda pisarka z Nowego Jorku, dostaje pracę w prestiżowym czasopiśmie. Próbując przetrwać pod rządami swojego stylowej, ale przerażającej szefowej, zostaje uwięziona między marzeniami o tym, czego - jak jej się wydaje - pragnie, a kosztami ich spełniania. To radosna, zabawna i oczywiście niezwykle efektowna opowieść o poruszaniu się po wybiegu życia, by w końcu odkryć, gdzie naprawdę chce się znaleźć".

