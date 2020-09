Most w Pilichowicach uratowany! Filmowcy z Hollywood go nie wysadzą!

Most kolejowy nad Jeziorem Pilchowickim, o którym jeszcze nie tak dawno pisano, że może być wysadzony na potrzeby produkcji "Mission: Impossible", został uratowany. 16 września most został wpisany do rejestru zabytków.

Most kolejowy nad Jeziorem Pilchowickim na Dolnym Śląsku /Robert Neumann / Agencja FORUM

Według wiarygodnych informacji, twórcy filmu "Mission: Impossible 7" upatrzyli sobie ponad stuletni most w Pilchowicach, który chcieliby wysadzić w powietrze na potrzeby produkcji. Wiadomo już, że do tego nie dojdzie. Najpierw sprawę wytłumaczył na łamach magazynu "Empire" reżyser siódmej części "Mission: Impossible", Christopher McQuarrie.

"Normalnie nie zareagowałbym na to, ale w tym przypadku czuję, że ważne jest to, abym osobiście wyjaśnił nadinterpretacje naszych intencji. Zaczynając od tego: nigdy nie było w planach wysadzenia 111-letniego mostu" - oświadczył McQuarrie.

Teraz okazało się, że ponad 100-letni most kolejowy nad Jeziorem Pilchowickim został właśnie wpisany do rejestru zabytków.

Informacja ukazała się na oficjalnym profilu na Facebooku Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

"Informujemy, że decyzja o wpisaniu do rejestru zabytków mostu w Pilchowicach jest prawomocna. Decyzje pokazujemy w załączeniu" - czytamy na stronie.

"Most kolejowy nad Jeziorem Pilchowickim bezsprzecznie jest dziełem człowieka i stanowi świadectwo minionej epoki. (...) Powstał na początku XX wieku i do dziś zachował się w pierwotnej formie architektonicznej. (...) Konstrukcja z odwróconą parabolą jest coraz rzadziej spotykana nie tylko na terenie Polski, ale i na świecie" - czytamy w uzasadnieniu decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

"Za najcenniejszą wartość zabytku uważa się jego autentyzm, który w tym przypadku jest niezaprzeczalny" - dowodzi konserwator.



Przypomnijmy, że pierwsze informacje na temat obecności hollywoodzkiej ekipy w Polsce pojawiły się w marcu 2020 roku. Wtedy ujawniono, że producenci filmu "Mission: Impossible 7" chcą na potrzeby filmu wysadzić 114-letni most kolejowy nad Jeziorem Pilchowickim.