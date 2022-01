Nie jest to pierwsze przesunięcie daty premiery "Morbiusa" . Wyreżyserowana przez Daniela Espinosę produkcja była jedną z pierwszych "ofiar" pandemii. Pierwotnie film miał trafić do kin 10 lipca 2021 roku. Potem datę premiery przesunięto na 31 lipca 2020, a potem na 19 marca 2021, 8 października 2021, 21 stycznia 2022 i 28 stycznia 2022.

Teraz aktualny termin to 1 kwietnia 2022 roku. Jak przypomina portal "Variety", tego samego dnia do kin wchodzi też "Easter Sunday" z Tiffany Hddish i Jimmym O. Yangiem oraz thriller "The Contractor" z Chrisem Pine’m w roli głównej. "Morbius" będzie miał więc z kim konkurować o uwagę kinomanów.

"Morbius": Fabuła i obsada

W filmie Espinosy Jared Leto wciela się w postać tytułowego Michaela Morbiusa. To naukowiec, który za wszelką cenę chcę znaleźć lek na rzadką chorobę krwi, na którą cierpi. Po dokonaniu tego odkrycia, górę nad jego zachowaniem zaczyna brać ciemna strona Morbiusa, która do tej pory pozostawała w ukryciu. W pozostałych rolach wystąpili Matt Smith , Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal oraz Tyrese Gibson.

"Morbius" to jeden ze spin-offów serii filmów o Spider-Manie. To właśnie studio Sony jest właścicielem praw do postaci Człowieka-Pająka oraz jego najsłynniejszych wrogów. Innym słynnym przeciwnikiem Spider-Mana, który doczeka się osobnego filmu, będzie Kraven the Hunter. Ostatnie dwa komiksowe filmy studia Sony, które pojawiły się w kinach, odniosły kasowe sukcesy. To przede wszystkim "Spider-Man: Bez drogi do domu" , na którego koncie na całym świecie jest już miliard czterysta milionów dolarów, ale też film "Venom 2: Carnage" .

