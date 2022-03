"Morbius": W drugiej części filmu będzie aż trzech Spider-Manów?

Choć do kinowej premiery komiksowego „Morbiusa” w reżyserii Daniela Espinosy pozostało jeszcze kilka dni, to występujący w nim w roli głównej Jared Leto już myśli o kontynuacji tego filmu. Aktor chętnie by w niej widział wszystkich trzech aktorów, którzy po raz pierwszy razem grali Człowieka-Pająka w filmie „Spider-Man: Bez drogi do domu”, czyli Toma Hollanda, Andrew Garfielda i Tobeya Maguire’a. Jest na to szansa.

Jared Leto w filmie "Morbius" /UIP /materiały prasowe