"Morbius": O filmie

Morbius to jedna z najważniejszych, najbardziej złożonych postaci uniwersum Marvela. W postać enigmatycznego antybohatera - Michaela Morbiusa - wciela się laureat Oscara Jared Leto. Śmiertelnie chory na rzadką chorobę krwi, zdeterminowany, by uratować siebie i innych chorych, dr Morbius rozpoczyna ryzykowną grę. Ale coś, co początkowo wydaje się wielkim sukcesem, szybko staje się czymś znacznie gorszym niż zdiagnozowana choroba...



W polskich kinach film Daniela Espinosy debiutuje w pierwszy weekend kwietnia. Żeby podsycić ciekawość widzów, już teraz zdradzamy, co będzie można zobaczyć w scenach po napisach.



"Morbius": Sceny po napisach

Pierwsza ze scen po napisach rozpoczyna się od ukazania rozłamu nieba związanego z multiwersum, które wygląda identycznie jak w finałowej scenie "Spider-Man: Bez drogi do domu". Widzowie będą mogli zobaczyć również pustą celę w więzieniu, w której dzięki portalowi z multiwersum pojawi się postać Adriana Toomesa znanego też jako Sęp. W kolejnych sekundach fani filmów Marvela będą obserwować Adriana, wyprowadzanego w kajdankach przez policję. Zdaniem wielu zostanie on jednak wypuszczony na wolność. Pomimo informacji zawartych w zwiastunie, Adrian i Morbius nie spotkają się w tej scenie.

Druga scena po napisach przedstawia natomiast Michaela Mobriusa za kierwonicą auta. Bohater przemierza pustynię i nagle zauważa zbliżającego się Sępa. Rozmawia z Mobriusem i wspomina, że jego pojawienie się w tym świecie może być związane ze Spider-Manem. Na Michaelu nie robi to jednak wrażenia.



Obie sceny mogą sugerować powstanie nowego filmu z uniwersum, tym razem o grupie złoczyńców, zwanych Złowieszczą Szóstką.

