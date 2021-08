"Moje wspaniałe życie": Agata Buzek jako matka, żona i kochanka [zwiastun]

Może i wspaniałe, ale czy na pewno moje? Z takim pytaniem mierzy się Joanna (Agata Buzek), bohaterka komedii obyczajowej "Moje wspaniałe życie" Łukasza Grzegorzka ("Kamper", "Córka trenera"). W oficjalnym zwiastunie najnowszej produkcji jednego z najciekawszych polskich reżyserów widzowie usłyszą fragment piosenki "Pięć minut łez" w wykonaniu Ralpha Kaminskiego. "Moje wspaniałe życie" zostanie premierowo pokazane na 21. MFF Nowe Horyzonty już 12 sierpnia.



"Moje wspaniałe życie": Najlepsza rola Agaty Buzek od lat?

Ciepły, a zarazem dowcipny i brawurowy film Grzegorzka jest historią kobiety, która nie chce być już grzeczną dziewczynką. Czy jednak wystarczy jej odwagi, by się zbuntować, zatrząść posadami małżeństwa, stracić reputację i sięgnąć po to, na czym naprawdę jej zależy? W nakreślonej z empatią i fenomenalnie zagranej przez Agatę Buzek postaci przejrzy się mnóstwo kobiet, które złożyły kawałek siebie na ołtarzu cudzych oczekiwań. Bohaterka "Mojego wspaniałego życia" nie czuje się jednak ofiarą: ryzykuje, popełnia błędy i tańczy do upadłego.

Wideo Moje wspaniałe życie (2021) oficjalny zwiastun, wkrótce w kinach

O sile filmu decyduje nie tylko charyzma "Jo", ale także fantastyczny aktorski trójkąt, którego dynamika zmienia się na naszych oczach. Agata Buzek, Jacek Braciak i Adam Woronowicz sprawiają, że nie ma w "Moim wspaniałym życiu" postaci, za którą nie trzymalibyśmy kciuków.



W filmie nie zabraknie też gwiazd młodego pokolenia: Jakuba Zająca, Wiktorii Wolańskiej, Karoliny Bruchnickiej, czy debiutujących na wielkim ekranie Julii Kuzki i Pawła Kruszelnickiego. Do współpracy przy projekcie zaproszone zostały również trzy wyjątkowe muzyczne osobowości: na ekranie zobaczymy legendarnego czeskiego barda, Jaromira Nohavicę, muzykę do filmu skomponował Piotr Emade Waglewski, a promującą film piosenkę "Pięć minut łez" wykonuje Ralph Kaminski.



Rozgrywający się w prowincjonalnej, malowniczej Nysie film przypomina, że prawdziwe życie nie jest gdzie indziej, tylko wszędzie tam, gdzie próbujemy być szczęśliwi na własnych warunkach.



Producentem "Mojego wspaniałego życia" jest Koskino. Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, Miasto Wrocław i Dolny Śląsk poprzez Dolnośląski Konkurs Filmowy, a także program MEDIA Kreatywnej Europy. Koproducentem filmu jest Dolnośląskie Centrum Filmowe, a partnerem Gmina Nysa - rodzinne miasto reżysera.



Film "Moje wspaniałe życie" wejdzie do kin jesienią tego roku.