Dziś na telewizyjnych ekranach mocny filmowy seans! Produkcja "Siedmiu wspaniałych" w reżyserii Antoine'a Fuqui została wypełniona po brzegi gwiazdorską obsadą. Film ten łączy tradycyjny western z nowoczesnym kinem akcji.

"Siedmiu wspaniałych": mocne kino wypełnione uwielbianymi aktorami

Armia bandytów terroryzuje miasteczko na pograniczu amerykańsko-meksykańskim. Zrozpaczeni farmerzy zwracają się z prośbą o pomoc do grupy rewolwerowców. Siedmiu najemników postanawia stawić czoło przeważającym siłom przeciwnika, choć wydają się nie mieć szans. Czy najtwardsi rewolwerowcy będą w stanie uwolnić wioskę spod bandyckich rządów? Czy zapewnią mieszkańcom spokój i bezpieczeństwo?

W głównych rolach pojawili się Denzel Washington, Chris Pratt i Ethan Hawke. Towarzyszą im między innymi Vincent D'Onofrio, Manuel Garcia-Rulfo oraz Peter Sarsgaard.

Jest to nowa wersja legendarnego filmu z 1960 roku, będącego z kolei adaptacją japońskiego obrazu "Siedmiu Samurajów" w reżyserii Akiry Kurosawy.

"Siedmiu wspaniałych" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Siedmiu wspaniałych" zostanie dzisiaj, 7 lutego, wyemitowany na kanale Super Polsat o godz. 21.00.