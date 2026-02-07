Mocne kino z gwiazdorską obsadą. Polacy pójdą dzisiaj późno spać

"Siedmiu wspaniałych" w reżyserii Antoine'a Fuqui to połączenie klasycznego westernu z kinem akcji. Obsada pęka w szwach, a emocjonująca fabuła wbija w fotel. Film zostanie dzisiaj wieczorem pokazany w telewizji.

Mężczyzna w czarnym kapeluszu i kamizelce z poważnym wyrazem twarzy stoi na tle drewnianych skrzyń i beczek, w tle widać inną osobę w brązowym kapeluszu.
Denzel Washington w filmie "Siedmiu wspaniałych"Sony Pictures / Planet / ForumAgencja FORUM

Dziś na telewizyjnych ekranach mocny filmowy seans! Produkcja "Siedmiu wspaniałych" w reżyserii Antoine'a Fuqui została wypełniona po brzegi gwiazdorską obsadą. Film ten łączy tradycyjny western z nowoczesnym kinem akcji.

    "Siedmiu wspaniałych": mocne kino wypełnione uwielbianymi aktorami

    Armia bandytów terroryzuje miasteczko na pograniczu amerykańsko-meksykańskim. Zrozpaczeni farmerzy zwracają się z prośbą o pomoc do grupy rewolwerowców. Siedmiu najemników postanawia stawić czoło przeważającym siłom przeciwnika, choć wydają się nie mieć szans. Czy najtwardsi rewolwerowcy będą w stanie uwolnić wioskę spod bandyckich rządów? Czy zapewnią mieszkańcom spokój i bezpieczeństwo?

    W głównych rolach pojawili się Denzel Washington, Chris Pratt i Ethan Hawke. Towarzyszą im między innymi Vincent D'Onofrio, Manuel Garcia-Rulfo oraz Peter Sarsgaard.

    Jest to nowa wersja legendarnego filmu z 1960 roku, będącego z kolei adaptacją japońskiego obrazu "Siedmiu Samurajów" w reżyserii Akiry Kurosawy.

    "Siedmiu wspaniałych" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

    Film "Siedmiu wspaniałych" zostanie dzisiaj, 7 lutego, wyemitowany na kanale Super Polsat o godz. 21.00.

