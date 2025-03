MocArty RMF Classic 2024 rozdane! "Simona Kossak" i Juliusz Machulski wśród nagrodzonych

Galę poprowadzili Paweł Pawlik, dyrektor programowy RMF Classic, oraz Magdalena Wojewoda-Mleczko, dyrektor muzyczna RMF Classic.

Wieczór otworzył minirecital w wykonaniu Igora Herbuta, którego autorskie interpretacje utworów poruszyły publiczność i dodały wydarzeniu jeszcze większych emocji. Szczególne wrażenie na uczestnikach zrobiła interpretacja kultowego utworu "Krakowski spleen" zespołu Maanam.

Bardzo docenionym przez publiczność elementem gali była również prezentacja dziennikarzy RMF Classic, którzy opowiedzieli więcej o sobie i pasji do pracy w radiu. Jak podkreślał Paweł Pawlik: "Znacie Państwo doskonale te głosy, ale niekoniecznie łączycie je z konkretnymi twarzami. Więc postanowiliśmy Państwu pomóc".

Statuetki MocArtów RMF Classic otrzymali:

Muzyka Filmowa Roku: "Simona Kossak" kompozytor Bartosz Chajdecki

Film "Simona Kossak" to biograficzny dramat w reżyserii Adriana Panka, opowiadający o życiu tytułowej biolożki i ekolożki. Muzykę do tego obrazu skomponował Bartosz Chajdecki, ceniony polski kompozytor muzyki filmowej i telewizyjnej.

Nagrodę wręczyła Krystyna Czubówna. "W tym oszalałym świecie potrzebne są takie osoby jak Simona – odważne, nieugięte bezkompromisowe. Mam nadzieję, że dzięki pana muzyce pamięć o niej nigdy nie zgaśnie" - mówiła.

"Czuję się zaszczycony, że znalazłem się w gronie tak wspaniałych twórców. Tu się chyba wkradła duma narodowa, że nagroda przypadła mnie, ale to bardzo dobrze" – mówił Chajdecki, nawiązując do faktu, że "Simona Kossak" była jedynym polskim filmem nominowanym do nagrody.

Zdjęcie Bartosz Chajdecki z MocArtem RMF Classic za muzykę do "Simony Kossak" / Mieszko Pietka / AKPA

MocNa Rzecz: internetowy miniserial promocyjny Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Nagrodzony za oryginalny pomysł, wykonanie i umiejętne wykorzystanie potencjału social mediów. Ten projekt nie tylko stanowi formę promocji Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, ale również w przystępny sposób przybliża szerokiemu gronu odbiorców codzienne życie służby pałacowej na początku XX wieku. Pokazuje, jak instytucje kultury mogą skutecznie wykorzystywać nowoczesne media do edukacji i budowania zaangażowania, łącząc historię z nowoczesnymi metodami przekazu.

Statuetkę odebrała Joanna Adamek — kierowniczka działu promocji Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. "To dla nas ogromny zaszczyt. Nie spodziewałam się, że tak to się skończy… Chciałam tylko dostać podwyżkę – i dostałam!" – żartowała ze sceny.

Wydarzenie Roku: serial "Matki pingwinów"

Produkcja, która w poruszający i autentyczny sposób podejmuje istotne społeczne tematy. Jej emisja wywołała szeroką i potrzebną debatę na temat wyzwań, z jakimi mierzą się rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnością. Podkreśla zarówno trudności systemowe, jak i codzienne zmagania opiekunów, zwracając uwagę na potrzebę większego wsparcia i zrozumienia ze strony społeczeństwa.

Nagrodę odebrała reżyserka "Matek pingwinów" Klara Kochańska-Bajon. "To, że Państwo wybrali ten serial, i też inne nagrody, które dostaliśmy, pokazują, że jesteśmy społeczeństwem różnorodnym, otwartym i tolerancyjnym. Rządzący nie doceniają i opóźniają pewne decyzje. Bardzo ich proszę o to, aby nadrobili te zaległości, bo nasze społeczeństwo jest gotowe na zmiany. Proszę o wsparcie mam, które nie chcą być bohaterkami, tylko chcą być normalnymi ludźmi" – zaapelowała.

Zdjęcie Twórczynie "Matek pingwinów" z MocArtem RMF Classic dla najlepszego serialu / Mieszko Pietka / AKPA

Nagroda Specjalna: Juliusz Machulski

Redakcja RMF Classic przyznała także Nagrodę Specjalną. Honorowego MocArta otrzymał reżyser Juliusz Machulski, którego dorobek na trwałe zapisał się w historii polskiego kina, stając się nieodłącznym elementem rodzimej kultury. Jego filmy, takie jak "Seksmisja", "Kingsajz", "Vabank" czy "Vinci" bawią i wzruszają kolejne pokolenia widzów, wciąż są chętnie oglądane, cytowane i komentowane. Juliusz Machulski to nie tylko reżyser, ale również scenarzysta, producent filmowy, aktor, felietonista i pisarz, którego twórczość kształtowała polską kinematografię. Artysta nie mógł uczestniczyć w gali. W jego imieniu nagrodę odebrała jego córka Maria.

Człowiek Roku: Maciej Sokołowki

Społecznik i dyrektor Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju. Człowiek, który z pasją i zaangażowaniem wykorzystał festiwalowe kontakty, mobilizując ludzi do niesienia pomocy poszkodowanym przez powódź – nie tylko w okolicach Lądka-Zdroju, ale również w innych częściach Polski.

Laureat odebrał nagrodę razem z zespołem i żoną. "Niech Państwa nie zmylą nasze piękne stroje — powódź się jeszcze nie skończyła, my cały czas pomagamy" — mówił ze sceny Maciej Sokołowski. Na zakończenie wspomniał o swojej prababci, która zginęła w obozie koncentracyjnym, co jeszcze mocniej wybrzmiało, ze względu na miejsce, w którym odbywała się gala: "Prababciu, nie poznaliśmy się i nie dorastam ci do pięt, ale dla ciebie jest ta statuetka".