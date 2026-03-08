"Jak zostać gwiazdą": polska komedia z gwiazdorską obsadą. O czym opowiada film?

Kontrowersyjny program telewizyjny "Music Race" poszukuje muzycznych talentów na terenie całej Polski. O tym, przed kim otworzą się wszystkie drzwi, a komu na głowie wyląduje kubeł zimnej wody, zdecyduje wyjątkowe jury: niegdyś popularny piosenkarz Olo (Maciej Zakościelny), królowa social mediów Ewa (Julia Kamińska) i grająca samą siebie pierwsza dama polskiego jazzu - Urszula Dudziak.

Na castingu, który odbywa się w rodzinnej miejscowości Ola, dochodzi do awantury. Doprowadza do niej Ostra (Katarzyna Sawczuk) - zbuntowana nastolatka, oburzona arogancją jurora, który lekceważąco zachowuje się wobec matki dziewczyny (Anita Sokołowska). Skandal jest na rękę producentowi (Tomasz Karolak), który decyduje o zakwalifikowaniu Ostrej do dalszego etapu show. Wkrótce okaże się, że oprócz wybuchowego temperamentu, dziewczyna dysponuje także niesamowitym głosem. Sukces ma jednak swoją cenę, a popularność nie jest tak przyjemna, jak może się wydawać. Przed nastolatką prawdziwy pojedynek i próba charakteru - młodej gwieździe przyjdzie zmierzyć się z konkurentami na scenie i bezwzględnym światem show biznesu, ale przede wszystkim z własnymi emocjami.

Za reżyserię filmu odpowiada Anna Wieczur-Bluszcz, która stworzyła m.in. dwie części świątecznej produkcji "Uwierz w Mikołaja" i "Koniec świata czyli Kogel Mogel 4". Scenariusz napisał duet Piotr Jasek i Julia Kamińska.

"Jak zostać gwiazdą" dziś w telewizji! Gdzie i o której emisja?

Emisja filmu "Jak zostać gwiazdą" została zaplanowana na późne godziny wieczorne. Zobaczyć go będzie można już dziś, 8 marca o 22:55 w Polsacie!

