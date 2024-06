Młodzi i Film 2024: Wielki triumf "Tyle co nic"

Poznaliśmy laureatów 43. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film". Wielkiego Jantara 2024 za pełnometrażowy debiut fabularny otrzymał Grzegorz Dębowski za film "Tyle co nic" oraz producenci Jerzy Kapuściński, Ewa Jastrzębska i Jacek Bromski. Tytuł dostał również cztery inne nagrody: dla najlepszego aktora - Artur Paczesny, za scenariusz, zdjęcia i kostiumy. Jak napisano w uzasadnieniu, to film, który "w sposób niesłychanie wrażliwy opowiada historię człowieka uczciwego, stawiającego czoła lokalnej społeczności, dążąc do prawdy. To film kompletny, gdzie wszystkie środki dramaturgiczne współgrają ze sobą tworząc przejmujący obraz współczesnej, zmieniającej się polskiej wsi".

Aby uczcić pamięć związanego z festiwalem i pochodzącego z Koszalina wybitnego operatora Arkadiusza Tomiaka, który zginął tragicznie 10 czerwca w drodze na festiwal Młodzi i Film , nazwano jego imieniem nagrodę za zdjęcia. Pierwszym laureatem Jantara 2024 im. Arka Tomiaka został Aleksnader Poznyakov za zdjęcia do filmu "Tyle co nic" - "za malarskie kompozycje w nieoczywistej przestrzeni polskiej wsi. Za czułość w obserwowaniu bohaterów".

Nie był zaskoczeniem Jantar w kategorii najlepszy dokument dla "Skąd dokąd" Macieja Hameli, nagroda dla Klaudiusza Chrostowskiego za "Ultima Thule" czy docenienie "Horror Story" . Cieszy bardzo dostrzeżenie debiutu Łukasza Suchockiego "Camper" i aktorek - Aleksandry Jachymek i Dagmary Brodziak, które zagrały w filmie.



W czterech konkursach 43. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" pokazanych zostało 10 pełnometrażowych filmów fabularnych i 11 dokumentalnych, 76 krótkich form oraz sześć filmowych adaptacji współczesnych dramatów.

Młodzi i Film 2024: Laureaci

KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FABULARNYCH

WIELKI JANTAR 2024 za pełnometrażowy debiut fabularny - Grzegorz Dębowski za film "Tyle co nic" raz producenci Jerzy Kapuściński, Ewa Jastrzębska i Jacek

Bromski. Uzasadnienie: "Grand Prix dla filmu, który w sposób niesłychanie wrażliwy opowiada historię człowieka uczciwego, stawiającego czoła lokalnej społeczności, dążąc do prawdy. To film kompletny, gdzie wszystkie środki dramaturgiczne współgrają ze sobą tworząc przejmujący obraz współczesnej, zmieniającej się polskiej wsi".



JANTAR 2024 im. Stanisława Różewicza za reżyserię - Klaudiusz Chrostowski za reżyserię filmu "Ultima Thule". Uzasadnienie: "W tym skromnym, ale szalenie klimatycznym i emocjonalnym filmie reżyser w sposób skupiony i głęboki kreśli portret przyjaźni dwóch mężczyzn pochodzących z różnych światów na tle surowej szetlandzkiej przyrody".



JANTAR 2024 za scenariusz oraz tygodniowy pobyt w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Filmowców Polskich w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą - Grzegorz Dębowski za scenariusz do filmu "Tyle co nic". Uzasadnienie: "Autor w sposób niezwykle świadomy użył gatunku kryminału, aby opowiedzieć nam uniwersalną historię człowieka walczącego o godność i podmiotowość. Przekonujący portret małej społeczności, dialogi oraz antyczny tragizm opowieści zachwyciły jury".



JANTAR 2024 za odkrycie aktorskie - rolę męską: Artur Paczesny za rolę w filmie "Tyle co nic" Grzegorza Dębowskiego za "świadomy i wrażliwy debiut filmowy, stworzenie niezapomnianego, nieoczywistego bohatera walczącego o godność i sprawiedliwość" ex aequo Jakub Zając za rolę w filmie "Horror Story" Adriana Apanela za "stworzenie postaci everymana usiłującego przeżyć na rynku pracy. Za umiejętność budzenia śmiechu i współczucia jednocześnie".

JANTAR 2024 za odkrycie aktorskie - rolę kobiecą: Aleksandra Jachymek i Dagmara Brodziak za role w filmie "Camper" Łukasza Suchockiego. Uzasadnienie: "Za wiarygodny portret młodych współczesnych kobiet. Aktorki, swoimi kreacjami, stawiają pytanie jak pogodzić potrzebę wolności z potrzebą poczucia bezpieczeństwa. Za niezwykłą

chemię, którą wytworzyły".



JANTAR 2024 za szczególny wkład twórczy debiutanta - Agata Wińska za kostiumy do filmu "Tyle co nic" Grzegorza Dębowskiego. Uzasadnienie: "Za kostiumy, które budują kolorystyczną kompozycję obrazu i pełnokrwistość postaci wsi polskiej".



JANTAR 2024 im. Arka Tomiaka za zdjęcia - Aleksander Poznyakov za zdjęcia do filmu "Tyle co nic" Grzegorza Dębowskiego. Uzasadnienie: "Za malarskie kompozycje w nieoczywistej przestrzeni polskiej wsi. Za czułość w obserwowaniu bohaterów".



Zdjęcie Grzegorz Dębowski - reżyser filmu "Tyle co nic" z nagrodami w Koszalinie, fot. Borys Skrzyński / Młodzi i Film / materiały prasowe

KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW DOKUMENTALNYCH



WIELKI JANTAR 2024 za pełnometrażowy debiut - Maciej Hamela za film "Skąd dokąd". Uzasadnienie: "Dla głęboko poruszającego, zachwycającego prostotą i czystością formy dzieła, które pokazuje cierpienie, dramat i bezbronność zwykłego człowieka w czasie wojny".



JANTAR 2024 za reżyserię oraz tygodniowy pobyt w Domu pracy Twórczej Stowarzyszenia Filmowców Polskich W Kazimierzu Dolnym nad Wisłą - Piotr Kielar za film "Ja, Rosiński". Uzasadnienie: "Za zbudowanie intymnego, wielowymiarowego portretu wielkiego artysty, który do końca walczy o niezależność swojego życia i sztuki".

JANTAR 2024 za zdjęcia - Tomasz Woźniczka za zdjęcia do filmu "Córy węgla" w reżyserii Anety Nowickiej. Uzasadnienie: "Za precyzyjną wizualną koncepcję filmu i stworzenie portretu kobiet pracujących w kopalni".



WYRÓŻNIENIE 2024 - Hanna Nobis za film "Prawy chłopak". Uzasadnienie: "Za towarzyszenie bohaterowi w zaskakującej duchowej przemianie".



KONKURS KRÓTKOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FILMOWYCH



JANTAR 2024 za krótkometrażowy film fabularny - Anna Wowra za film "Jsme v tom Spolu". Uzasadnienie: "Za empatyczne, ale i bezlitosne spojrzenie w serca swoich młodych bohaterek. Za surowość, wdzięk i bezpretensjonalność w opowiadaniu o dziewczyńskiej przyjaźni. Za piękny, spełniony film".



Wyróżnienie za krótkometrażowy film fabularny - Adelina Borets za film "Uwaga dobry pies". Uzasadnienie: "Za czułe podejście do bohaterów i poruszający obraz przemijania. Za niezwykle trafny balans pomiędzy trudnymi tematami a tym, co jasne i pokrzepiające".

JANTAR 2024 za krótkometrażowy film dokumentalny - Mariusz Rusiński za film "Moja siostra". Uzasadnienie: "Za bardzo szczerą opowieść o tym co dla autora najbliższe, bolesne i trudne, za odważne wniknięcie kamerą w relacje swojej rodziny, desperacko walczącej o wzajemne zrozumienie i zaufanie".



Wyróżnienie za krótkometrażowy film dokumentalny - Marcina Kundera za film "Czyste niebo". Uzasadnienie: "Za świetnie skonstruowaną opowieść o dwójce przyjaciół, którym przyszło wychowywać się w cieniu bezlitosnej wojny".



JANTAR 2024 za krótkometrażowy film animowany - Agnieszka Popińska za film "Moja mama". Uzasadnienie: "Za pełną humoru, poruszającą opowieść o relacji matki z córką zawartą w prostej formie animacji rysunkowej".



Wyróżnienie za krótkometrażowy film animowany - Anita Kwiatkowskia - Naqvi za film "Momo i lulu". Uzasadnienie: "Zastanawiamy się czasami, co jest istotą filmowej opowieści: jej przesłanie, uroda formalna, sens... "Momo i Lulu" w dziewięć minut, odpowiadają nam na te wątpliwości w sposób najbardziej dosadny z możliwych i robią to z pomocą plasteliny".



JANTAR 2024 za zdjęcia do filmu krótkometrażowego (nagroda Heliograf Rental House) - Norbert Wojtysiak za zdjęcia do filmu "Mandala" w reżyserii Mikołaja Janika. Uzasadnienie: "Za atmosferę, klimat i ton filmu. Za skromność i zdecydowanie pracy kamery będącej na służbie filmowego opowiadania".

KONKURS TEATROTEK



JANTAR 2024 w konkursie Teatrotek za reżyserię Teresa Czepiec za "Oprocentowanie zmienne" za "świat, w którym wartość człowieka mierzona jest w złotówkach sportretowała bez złudzeń i zmiękczeń" ex aequo Bartosz Paduch za "Jamajka" za "rodzinne sprawdzam, kiedy wszystko czemu ufamy, okazuje się fasadą w brawurowej

scenie zbiorowej".



Nagroda w konkursie Teatrotek za zdjęcia Maciej Kochajewski za "Jamajka" w reżyserii Bartosza Paducha za "perfekcyjny taniec na siedem osób i jedno mieszkanie".



Nagroda w konkursie Teatrotek w kategorii kreacja aktorska - Klara Bielawka za "Oprocentowanie zmienne" w reżyserii Teresy Czepiec za "emocjonalny rollercoaster w aktorskiej ascezie" ex aequo Dorota Segda za "Królowa Boazerii" w reżyserii Tadeusza Kabicza "za to co zagrane między słowami".



Zdjęcie Młodzi i Film 2024: Aleksandra Jachymek i Dagmara Brodziak z nagrodą za odkrycie aktorskie - za role w filmie "Camper", fot. Borys Skrzyński / materiały prasowe

NAGRODY POZAREGULAMINOWE

Nagroda dziennikarzy za pełnometrażowy film fabularny - "Tyle co nic" za "uczciwość i autentyzm spojrzenia na problemy współczesnej wsi".



Nagroda dziennikarzy za pełnometrażowy film dokumentalny - "Skąd dokąd" za "oryginalność i intymność opowieści o wojnie w Ukrainie".

Nagroda dziennikarzy za film krótkometrażowy - "My Secret Cyberlove", reż. Bartosz Stankiewicz za "brawurową zabawę formą i nieoczywisty obraz polskości" ex aequo "Rouge", reż. Sophie Horry za "precyzję, z jaką autorka opowiada o emocjach trudnego okresu dojrzewania".



Nagroda publiczności za pełnometrażowy film fabularny - "Horror Story".



Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Kin Studyjnych dla filmu "Camper". Uzasadnienie: "Za wyjątkowy powiew świeżości łączący w sobie unikalny styl wizualny, narracyjną dynamikę oraz śmiałe podejście do poruszanych tematów. Czuliśmy się zaproszeni do kampera, do jego ciasnego wnętrza przepełnionego emocjami uchwyconymi w bliskich ujęciach oraz swobodnych i otwartych postawach bohaterów. Filmowa odyseja w poszukiwaniu siebie, spełnienia i samoakceptacji przerodziła się w podróż ku dojrzałości".

Organizatorami festiwalu Młodzi i Film są miasto Koszalin i Centrum Kultury 105 w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) oraz Stowarzyszenie Filmowców Polskich.