Młodzi i Film 2025: 33 krótkie metraże w konkursie. Który okaże się najlepszy?

Młodzi i Film od 9 czerwca w Koszalinie

Młodzi i Film to najstarszy i największy w Polsce festiwal młodego kina. Festiwal trwa od 1973 roku (z dziesięcioletnią przerwą) i jest niezwykle ważny dla środowiska filmowego. Twórcy debiutów filmowych walczą o statuetki Wielkiego Jantara i Jantara.



Podczas 44. edycji zostaną przeprowadzone cztery konkursy dla młodych twórców. Oprócz Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych oraz Konkursu Krótkometrażowych Debiutów Filmowych: Fabularnych, Dokumentalnych i Animowanych po raz czwarty zorganizowany zostanie Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych. Po raz trzeci częścią festiwalu będzie konkurs Teatrotek, filmowych adaptacji powstałych w projekcie "Teatroteka" Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Konkurs Krótkometrażowych Debiutów Filmowych

Ogłoszono listę filmów zakwalifikowanych do Konkursu Krótkometrażowych Debiutów Filmowych: Fabularnych, Dokumentalnych i Animowanych. Oto te produkcje:

"Ave Eva", reż. Agnieszka Nowosielska

"Cud", reż. Ewa Borysewicz

"Chłodno", reż. Lena Jaworska

"Długa przerwa", reż. Jan Saczek

"Dzień ojca", reż. Patryk Kaflowski

"Dzisiaj wszyscy się ukryjemy", reż. Iwo Kondefer

"Fiber", reż. Natalia Nylec

"Granica", reż. Maria Magriel

"Gwiazda", reż. Mieszko Chomka

"Hajfongpol", reż. Leon Korzyński

"Houdini", reż. Mariusz Rusiński

"Jutro w nocy padał deszcz", reż. Marcjanna Lelek

"Lika", reż. Filip Dučić

"Lucciola", reż. Aleksandra Neyman

"Ludzie i rzeczy", reż. Damian Kosowski

"Ładunek", reż. Tymoteusz Kałużewski

"Miło", reż. Mateusz Motyka

"Nibylandex", reż. Agata Kapuścińska

"Niepowrót", reż. Katarzyna Lewek

"Nie było w nas nic z czułości", reż. Agnieszka Knocińska

"Patrzę w niebo", reż. Alexandra Strunin

"Poradnik. Jak się śmiać, kiedy boli", reż. Jan Cisiecki, Bartosz Stankiewicz

"Przybieżeli", reż. Bartosz Brzeziński

"Serwis", reż. Michał Edelman

"Siła oporu", reż. Elżbieta Benkowska

"Slap!!", reż. Mikołaj Piszczan

"Szmonces o dybuku", reż. Maciej Tyburski

"Tama", reż. Giovanni Pierangeli

"Taty nie ma", reż. Jan Saczek

"Tłum. It's okay to be quiet", reż. Filip Jakubowski

"Warsaw story", reż. Jan Kuźnik

"Wrzenia", reż. Katarzyna Romatowska

"Za zimno na burzę", reż. Igor Sas

Festiwal Młodzi i Film to nie tylko pokazy filmów konkursowych. Nierozerwalną częścią imprezy są spotkania "Szczerość za szczerość" z ekipami filmów konkursowych, warsztaty filmowe, panele, konferencje i wystawy.



44. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film odbędzie się w tym roku w dniach 9-14 czerwca.