Opublikowano je w artykułach "Zamykam uczelnie na zimę" na łamach dodatku "Tygodnika Warszawa" w "Gazecie Wyborczej" z 30 września 2022 r. oraz w portalu Fakt.pl z 28 września "Wojciech Malajkat musi zamknąć szkołę, bo nie ma pieniędzy na prąd. Padło wiele gorzkich słów".

Na stronie MKiDN przypomniano, że sprawa wzrostu kosztów energii i działań osłonowych dla instytucji kultury, takich jak m.in. planowane zamrożenie cen energii dla uczelni artystycznych były jednym z tematów informacji przedstawianej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Glińskiego podczas spotkań z rektorami tych instytucji 15 września 2022 r. "Wojciech Malajkat uczestniczył w spotkaniu z wicepremierem Glińskim w dn. 15 września, a zatem miał okazję, aby się z tą informacją zapoznać i uściślić w razie potrzeby (nie zadał jednak wtedy ministrowi żadnego pytania, natomiast w wywiadach pomija fakt, że sprawy wzrostu kosztów utrzymania uczelni były na spotkaniu omawiane i wyjaśniane)" - napisano.

MKiDN odnosi się do prasowych wypowiedzi Wojciecha Malajkata

Jako nieprawdziwe określono informacje o "rzekomym braku lub uszczupleniu dotacji ministerialnych dla warszawskiej Akademii Teatralnej. Przypomniano, ze finansowanie publicznych uczelni artystycznych odbywa się na podstawie jednolitego wobec wszystkich nadzorowanych podmiotów algorytmu podziału subwencji, określonego w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz poprzez dotację przeznaczoną na działalność kulturalną.

"Jednym z nielicznych mechanizmów pozwalających na bardziej autonomiczne działanie Ministra w tej materii jest podział dwuprocentowej części uzupełniającej subwencji. Pula środków podlegających podziałowi pomiędzy 19 nadzorowanych uczelni artystycznych jest pochodną wielkości budżetu i wynosi ok. 14 mln zł rocznie" - podkreślono. W ramach tej kwoty Akademia Teatralna otrzymała środki w wysokości 1 mln 24 tys. zł, co stanowi piątą najwyższą subwencję przyznanych uczelniom artystycznym. "Ogółem w ciągu minionych 5 lat Akademia Teatralna w Warszawie otrzymała (lub otrzyma w 2022 r.) z dodatkowych środków będących w dyspozycji Ministra 7 mln 505 tys. zł, w tym 1 mln 573 tys. w 2021 r. i 1 mln 24 tys. zł w 2022 r." - wyjaśniono w informacji MKiDN. Działalność warszawskiej AT była finansowana także z dotacji w wysokości 2 mln 629 tys. na działalność kulturalną i ponad 2 mln na działalność inwestycyjną. "31 grudnia 2021 r. na koncie Akademii znajdowało się ponad 9 mln zł." - podano.

Przypomniano również deklarację wicepremiera Piotra Glińskiego, który zapewnił, że Akademia Teatralna w Warszawie, podobnie jak inne uczelnie artystyczne, otrzyma od października środki na wzrost wynagrodzeń w wysokości 4,4 proc., a od maja 2023 r. - dalsze 3,4 proc. (łącznie - tak jak w całej sferze budżetowej - wynagrodzenia mają wzrosnąć o 7,8 proc.).



