Mistrzyni komedii i laureat Oscara łączą siły. Szykuje się kolejny hit?

Nadchodzi nowy film autorki "Holiday"

20 grudnia Nancy Meyers przeprowadziła sesję Q&A na temat filmu "Ojciec panny młodej z 1991 roku, którego była współautorką i producentką. Na tym samym panelu postanowiła zdradzić niektóre szczegóły odnośnie swojego nowego projektu.

Meyers potwierdziła, że planuje nakręcić nowy film w maju 2026 roku. Nie wiadomo jeszcze, czy chodzi o "Paris Paramount", komedię romantyczną, dla której Nancy Meyers negocjowała budżet. Netflix nie zgodził się na żądaną przez nią kwote 150 mln dolarów. Podobno projekt jest teraz w Warner Bros., które miało zgodzić się na nieco wyższy budżet.

Wiemy natomiast, że gwiazdą produkcji ma być nagrodzony Oscarem Kieran Culkin, a film ma trafić do kin, a nie na streaming. Oprócz Culkina w obsadzie znaleźli się również Owen Wilson, Penélope Cruz, Michael Fassbender i Scarlett Johansson, ale nie wiadomo, czy laureat Oscara nie zastąpił którejś z gwiazd.

Meyers była jedną z najbardziej rozchwytywanych reżyserek filmowych początku XXI wieku. W jej wykonaniu oglądaliśmy m.in. "Praktykanta", "Czego pragną kobiety", "Lepiej późno niż później", "To skomplikowane" i "Holiday". Czyżby szykował się nowy hit reżyserki?

