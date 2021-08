Na ekranach polskich kin jest już oparty na faktach film "Mistrz", debiutującego w roli reżysera Macieja Barczewskiego, o Tadeuszu "Teddym" Pietrzykowskim, z doskonałą rolą Piotra Głowackiego. Biografia pięściarza, który zdobył tytuł mistrza wszechwag niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, jest historią godną Oscara.

Piotr Głowacki jako "Teddy"

"Teddy", przedwojenny mistrz Warszawy w boksie, trafił jako jeden z pierwszych do obozu Auschwitz. Otrzymał numer 77. Niemcy kazali mu walczyć, by mieć rozrywkę. A dla współwięźniów stał się symbolem nadziei na przetrwanie i pokonanie nazistowskiego terroru.



W rozmowie z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą z RMF FM Piotr Głowacki opowiedział o pracy nad filmem.

"Moją największą odpowiedzialnością wobec pierwowzoru było to, żeby nie skopiować go, tylko używając jego losów spróbować dotknąć istoty momentu, w którym fotografujemy postać (...). I przy pomocy języka filmowego, przy pomocy aktorstwa spróbować zadać pytania, które będą istotne dzisiaj. Tak, żeby wyrazić szacunek wobec jego życia, żeby jego życie miało wartość w oczach współczesnych widzów, żeby odegrało w ich życiu istotną rolę. Żeby nie było tylko widokówką z przeszłości, ale autentycznym znakiem zapytania, czy radą, czy jakąś myślą, która pobudzi do rozwoju" - powiedział aktor.

Kim był Tadeusz "Teddy" Pietrzykowski?

Tadeusz "Teddy" Pietrzykowski to polski pięściarz, trener, nauczyciel wychowania fizycznego, żołnierz Wojska Polskiego, jeden z pierwszych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, a po wojnie świadek w procesie Rudolfa Hessa.



W 1940 roku Tadeusz "Teddy" Pietrzykowski - przedwojenny mistrz Warszawy w boksie - trafił do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz z pierwszym transportem polskich więźniów. Kiedy sprowokowany wygrał walkę z bezwzględnym kapo, boks stał się nową formą rozrywki funkcjonariuszy obozu, a zarazem źródłem hazardu dla niemieckich żołnierzy. Po każdej wygranej "Teddy'ego", wśród polskich więźniów rosła nadzieja.

Bokser stoczył w obozie kilkadziesiąt walk, z czego przegrał tylko jedną. Jego ekranowa historia została szczegółowo udokumentowana w oparciu o archiwalne oświadczenia byłych więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau oraz wspomnienia samego boksera.

W 1943 Tadeusz Pietrzykowski został przeniesiony do obozu koncentracyjnego w Neuengamme. Wyzwolenia przez żołnierzy brytyjskich doczekał 15 kwietnia 1945 w obozie Bergen-Belsen. Wstąpił do 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, gdzie zajmował się prowadzeniem ćwiczeń sportowych dla żołnierzy, kontynuował też występy na ringu - w 1946 został mistrzem dywizji w swojej kategorii wagowej. W 1946 powrócił do kraju. Po ukończeniu Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie w 1959 roku, był przez wiele lat nauczycielem wychowania fizycznego, trenerem i instruktorem wychowania fizycznego w Bielsku-Białej, gdzie zmarł nagle 17 kwietnia 1991 roku.

Piotr Głowacki schudł 16 kilogramów

Do roli pięściarza z obozu Auschwitz Głowacki przeszedł spektakularną metamorfozę. Przeszedł 14 miesięcy intensywnego treningu, stosował dietę, uczył się boksu i zrzucił 16 kilogramów. "Wiedziałem, że najpierw to ma być ciało pięściarza, a potem wychudzone ciało człowieka, obozowego więźnia i że przez to ciało właśnie będzie dostęp do takiej autentyczności" - powiedział aktor w rozmowie z RMF FM.



Poza Piotrem Głowackim w filmie występują: Grzegorz Małecki ("Kurier"), Marcin Bosak ("W ciemności"), Marian Dziędziel ("Dom zły"), Piotr Witkowski ("Proceder"), Rafał Zawierucha ("Pewnego razu... w Hollywood"), Marcin Czarnik ("Syn Szawła") i Jan Szydłowski ("Planeta Singli").

"Mistrz" jest pełnometrażowym debiutem fabularnym Macieja Barczewskiego ("My Pretty Pony"), zarazem autora scenariusza do filmu.

"Mistrz": Fabuła filmu

Akcja filmu rozgrywa się w początkowym okresie funkcjonowania obozu koncentracyjnego Auschwitz. Przedwojenny mistrz Warszawy w wadze koguciej Tadeusz "Teddy" Pietrzykowski, trafił do niego w pierwszym transporcie w 1940 roku. Więzień 77, bo takim numerem został oznaczony, stoczył podczas 3-letniego pobytu kilkadziesiąt zwycięskich pojedynków na ringu, w których stawką było jego życie. Dla współwięźniów stał się symbolem nadziei na przetrwanie i pokonanie nazistowskiego terroru.

Film trafił na ekrany polskich kin 27 sierpnia 2021 roku.



