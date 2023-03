O tym, że lubiana aktorka dołącza do popularnej serii akcji poinformował za pośrednictwem Instagrama reżyser Christopher McQuarrie. Wraz z informacją o angażu Waddingham na portalu pojawiło się jej pierwsze zdjęcie z planu filmu. Póki co nie wiadomo jednak, w kogo wcieli się gwiazda serialu "Ted Lasso". Zarówno jej rola, jak i fabuła ósmej produkcji z tego cyklu wciąż owiane są tajemnicą.

Znana jest natomiast znaczna część obsady. Wiadomo że w roli Ethana Hunta znów pojawi się Tom Cruise. Na ekranie towarzyszyć mu będą Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Esai Morales, Rob Delaney, Indira Varma i Cary Elwes.

Premiera filmu zaplanowana jest na 28 czerwca 2024 roku.

"Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One" już niebawem w kinach

Zanim skończą się prace na planie filmu z Hannah Waddingham, do kin trafi pierwsza część "Mission Impossible - Dead Reckoning".

W filmie "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One" Tom Cruise powtarza rolę specjalisty od misji niemożliwych, agenta Ethana Hunta. Film ma być początkiem ostatecznego finału tej popularnej serii. Już wcześniej został podzielony na dwie części, ale wiele wskazuje na to, że nakręconego materiału nadal jest za dużo. Niewykluczone, że siódma część pobije rekord poprzednika. "Mission: Impossible - Fallout" z 2018 roku, jak do tej pory najdłuższa część serii, trwa aż 147 minut.



Praca nad obydwoma finałowym częściami "Mission: Impossible" wielokrotnie przerywana była z powodu pandemii COVID-19 i wynikających z niej trudności. Za kulisami produkcji działo się wiele. Jedno z takich działań związane było z Polską. Spekulowano, że część zdjęć do filmu nakręconych zostanie na moście w Pilchowicach. Finalnie lokacja ta została pominięta i w efekcie tego jedynym znanym polskim wątkiem w "Mission: Impossible" pozostaje występujący tam Marcin Dorociński .



