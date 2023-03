Nominowane do Oscara w tej kategorii, oprócz "Nawalnego" były filmy: "Wszystko, co żyje" Shaunaka Sena o dwóch braciach, którzy prowadzą szpital dla ptaków w Delhi; "Całe piękno i krew" Laury Poitras o fotografce i aktywistce Nan Goldin i jej kampanii na rzecz pociągnięcia rodziny Sacklerów do odpowiedzialności za epidemię opioidów; "Wulkan miłości" Sary Dosy, opowiadający o dwóch francuskich wulkanologach; oraz "Dom z drzazg" Simona Lerenga Wilmonta o trójce dzieci, czekających na swój los w tymczasowym schronieniu na rozdartej wojną wschodniej Ukrainie.