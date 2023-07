"Mission: Impossible 7": Kolejna odsłona popularnej serii

Tom Cruise jest jedną z największych gwiazd światowego kina. W najbliższym czasie do kin trafi najnowsza część serii " Mission: Impossible " z jego udziałem. "Dead Reckoning Part One" jest już siódmą odsłoną sagi, w której Cruise powróci do roli agenta Ethana Hunta.

Uwagę fanów serii przykuła scena z trailera, w której bohater Toma Cruise’a bierze udział w niesamowitej scenie akcji. Wykonuje on skok na motocyklu ze skraju góry Helikopterem w Norwegii. Ethan spada w otchłań, a na koniec okazuje się, że ma spadochron. Aktor trenował do tej sceny przez rok. Przyznał, że to był najtrudniejszy popis kaskaderski, jaki kiedykolwiek wykonał. A ma ich na swoim koncie bardzo wiele.

Zdjęcie Kadr z filmu "Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One" / UIP / materiały prasowe

Tom Cruise wspiął się na wyżyny swoich możliwości

Tom Cruise przyznał, że była to również jedna z najbardziej czasochłonnych scen w jego karierze. Do jej wykonania musiał odbyć ponad 500 skoków z lecącego samolotu oraz ponad 13 tysięcy skoków na motorze!

Musieliśmy się przekonać pierwszego dnia, czy po tej scenie będziemy normalnie kontynuować kręcenie filmu, czy, jeśli nie udam nam się jej nakręcić, trzeba będzie wprowadzić poważne zmiany do scenariusza Cruise wyjaśnił w rozmowie z "Entertainment Tonight"

Cruise znany jest z tego, że sam stara się wykonywać wszystkie popisy kaskaderskie. Jego współpracownicy obawiają się, że gwiazdor może nawet zginąć, wykonując kolejną niebezpieczną akrobację.

"Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One": O czym opowie film?

W "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One", Ethan Hunt i jego zespół IMF rozpoczynają swoją najniebezpieczniejszą misję. Są na tropie nowej, przerażającej broni, która zagraża ludzkości. Muszą zdążyć zanim broń wpadnie w niepowołane ręce. Stawką jest kontrola nad przyszłością i losami świata.

Kiedy mroczne siły z przeszłości Ethana zbliżają się, rozpoczyna się śmiertelny wyścig dookoła globu. W obliczu tajemniczego, wszechpotężnego wroga Ethan jest zmuszony uznać, że nic nie ma większego znaczenia niż jego misja - nawet życie tych, na których mu najbardziej zależy.

