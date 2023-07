Na ich pytania odpowiedziała Greta Gerwig podczas promocji filmu w Australii. "Na początku trwały dyskusje na temat tego, czy zamierzam stworzyć stopy za pomocą komputera. Pomyślałam: 'Boże, nie! To okropne! To koszmar'. Poza tym Margot ma najładniejsze stopy, piękne stopy tancerki. Wystarczyło, że przytrzymała się drążka i sama to zrobiła" - wyznała reżyserka.

Wideo Margot Robbie & Greta Gerwig On THAT Barbie Shoe Shot

"Zrobiliśmy jakieś osiem dubli, niezbyt dużo. Tak, to moje stopy. Podeszłam do miejsca, gdzie na podłodze była naklejona dwustronna taśma, do której przykleiły się buty, żebym mogła wyjąć stopy. Trzymałam się poręczy, tyle. To nie była uprząż. Podeszłam, złapałam się poręczy. Nie lubię, kiedy oglądam film i widzę na przykład, że ręka w ujęciu nie jest moja. Zawsze proszę reżyserów, żeby pozwolili mi samej zrobić, co trzeba. Nie lubię mieć świadomości, że czegoś nie wykonałam osobiście" - zapewniła z kolei Robbie.



"Barbie" trafi na kinowe ekrany 21 lipca.