Benedict Cumberbatch znów zagra Doktora Strange'a. Jest jasna deklaracja

Wiadomości

Benedict Cumberbatch powróci do roli Doktora Strange'a. Aktor wyraźnie dał to do zrozumienia w jednym z ostatnich wywiadów.

Benedict Cumberbatch niebawem ponownie wcieli się w Doktora Strange'a /Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection /East News