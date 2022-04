Bohaterem "Misji Greyhound" jest kapitan Ernest Krause (w tej roli Tom Hank s , który jest też autorem scenariusza filmu). Podejmuje się on niebezpiecznej misji przeprowadzenia alianckiego konwoju przez naszpikowany niemieckimi okrętami podwodnymi Atlantyk - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu w reżyserii Aarona Schneidera.

Zainspirowany prawdziwą historią scenariusz filmu "Misja Greyhound" powstał na motywach wydanej w 1955 roku powieści "The Good Shepherd" napisanej przez C.S. Forrestera. Choć dramat nie cieszył się dobrymi recenzjami krytyków, był jednym z najchętniej oglądanych filmów na platformie Apple TV+. Zapewne to zdecydowało o podjęciu decyzji o kontynuowania przygód kapitana Krausego. Według portalu "Deadline", prace nad drugą częścią filmu już trwają.

Apple TV+ zyskuje

Nie jest to jedyny projekt realizowany aktualnie przez firmę Playtone dla platformy Apple TV+. Niedawno zakończyły się zdjęcia do serialu "Masters of the Air", którego scenariusz powstał na motywach książki Donalda L. Millera "Władcy przestworzy. Amerykańscy lotnicy w walce z nazistowskimi Niemcami". W rolach głównych występują w nim Austin Butler, Barry Keoghan oraz Callum Turner.

Na mocy podpisanego właśnie kontraktu, Playtone w następnych latach tworzyć będzie dla Apple TV+ filmy, seriale, produkcje dokumentalne oraz programy typu reality show. Platforma Apple TV+ przeżywa aktualnie świetny okres pod przewodnictwem Jamiego Erlichta i Zacka Van Amburga. Dostępny na niej film "CODA" dostał niedawno Oscara dla najlepszego filmu 2021 roku, a dużą popularnością cieszą się tam seriale takie jak "Pachinko", "Rozdzielenie" czy "Kulawe konie".

Tom Hanks: Mistrz swojego fachu 1 / 7 Tom Hanks urodził się 9 lipca 1956 w Concord (Kalifornia). Jest synem Amosa Mefforda Hanksa (pochodzenia angielsko-walijskiego) i Janet Merilyn Frager (pochodzenia portugalskiego). Niestety jego dzieciństwo nie należało do najszczęśliwszych - większość tego czasu spędził w rodzinach zastępczych. Ze strony matki Hanks jest spokrewniony z 16. prezydentem USA Abrahamem Lincolnem. Źródło: Getty Images udostępnij

