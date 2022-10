Elżbieta II była obecna w popkulturze

Od zawsze była w blasku fleszy. Na okładce magazynu "Time" Elżbieta pojawiła się już jako mała dziewczynka. To było w 1929 roku, miała wtedy 3 lata. Jest bohaterką piosenki "Her Majesty" Paula McCartney’a, która znalazła się na ostatnim albumie The Beatles. W 2012 roku na potrzeby ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Londynie królowa Elżbieta II zgodziła się zagrać w krótkim materiale filmowym wraz z Danielem Craigiem, kinowym Jamesem Bondem. Udawali, że skoczyli ze spadochronami na stadion.

Elżbieta II w popkulturze. Zagrała u boku Daniela Craiga i Misia Paddingtona

Miś Paddington na herbatce u królowej

W czerwcu 2022 Elżbieta II nieoczekiwanie pojawiła się przed koncertem, który w ramach obchodów jej Platynowego Jubileuszu odbył się przed Pałacem Buckingham. Wystąpiła w wyemitowanym na telebimach krótkim skeczu z Misiem Paddingtonem. W 2,5-minutowym filmie nawiązującym formą do tego, w którym w 2012 roku wystąpiła wraz z Jamesem Bondem, odwiedzającemu ją w Pałacu Buckingham Misiowi Paddingtonowi zaproponowała herbatę.

Później pokazała, że tak jak on, ma zawsze schowaną na wszelki wypadek kanapkę z marmoladą - w torebce. Następnie obydwoje - królowa i miś - stukali łyżeczkami od herbaty w filiżanki w rytm przeboju grupy Queen "We Will Rock You", który to utwór otworzył jubileuszowy koncert. Na oficjalnym Twitterze filmowego niedźwiadka pojawiło się krótkie pożegnanie Elżbiety II: "Thank you Ma’am, for everything.", "Dziękuję Pani. Za wszystko".

Co stanie się z pluszowymi misiami?

Zdjęcie Miś Paddington i kwiaty na bramie Pałacu Buckingham / Hesther Ng/SOPA Images / Getty Images

Po śmierci królowej Elżbiety II 8 września setki tysięcy osób z całego świata gromadziły się w pobliżu Pałacu Buckingham, gdzie zasmuceni odejściem monarchini ludzie zostawiali kwiaty, znicze, kartki, a także pluszowe misie. Wśród maskotek nie mogło zabraknąć również Paddingtona.

W sobotę królowa małżonka Kamila powiedziała, co stanie się ze zgromadzonymi pod pałacem misiami. Zabawki trafią do organizacji Barnardo's. "Jej Wysokość Królowa Elżbieta II była patronką Barnardo's przez ponad 30 lat i jesteśmy zaszczyceni, że możemy dać domy misiom, które ludzie pozostawili oddając hołd jej pamięci. Obiecujemy opiekować się tymi misiami, które będą kochane i przyniosą radość dzieciom, które wspieramy" - powiedziała dyrektor tej organizacji, Lynn Perry.

Pałac Buckingham udostępnił zdjęcie królowej-małżonki Kamili z misiami Paddington. Zaznaczono, że fotografię wykonano 13 października, w 64. rocznicę pierwszego wydania książki o przygodach misia.