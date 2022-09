Elżbieta II była obecna w popkulturze

Od zawsze była w blasku fleszy. Na okładce magazynu "Time" Elżbieta pojawiła się już jako mała dziewczynka. To było w 1929 roku, miała wtedy 3 lata.



Jest bohaterką piosenki "Her Majesty" Paula McCartney’a, która znalazła się na ostatnim albumie The Beatles. W 2012 roku na potrzeby ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Londynie królowa Elżbieta II zgodziła się zagrać w krótkim materiale filmowym wraz z Danielem Craigiem, kinowym Jamesem Bondem. Udawali, że skoczyli ze spadochronami na stadion.

Wideo James Bond i królowa Elżbieta II

Wielu artystom królowa nadała też tytuły szlacheckie. Są wśród nich Rod Stewart, Elton John, Roger Moore, Sean Connery, Paul McCartney, Victoria Beckham, Judie Dench czy grająca rolę filmowej królowej Helen Mirren.

Postać królowej Elżbiety wielokrotnie pokazywana była w kinie i telewizji. Pojawiła się w kultowych serialach "The Simpsons" czy "South Park", a nawet w animowanym filmie "Minionki".

To właśnie ją grała nagrodzona Oscarem, Złotym Globem i Baftą Helen Mirren w 2006 roku w słynnym filmie "Królowa" w reżyserii Stephena Frearsa. Film opowiada o tygodniu po tragicznej śmierci księżnej Diany w sierpniu 1997 roku. Oglądamy np. królową jadącą starym jeepem na przejażdżkę po terenach swojej posiadłości.



Prowadzenie aut terenowych to było jedno z jej ulubionych zajęć. Postać małej Elżbiety pojawia się też w innym słynnym oscarowym filmie "Jak zostać królem" w reżyserii Toma Hoopera. Colin Firth grał w nim króla Jerzego VI, jej ojca.

Miś Paddington na herbatce u królowej

W czerwcu 2022 Elżbieta II nieoczekiwanie pojawiła się przed koncertem, który w ramach obchodów jej Platynowego Jubileuszu odbył się przed Pałacem Buckingham. Wystąpiła w wyemitowanym na telebimach krótkim skeczu z Misiem Paddingtonem.



Wideo Miś Paddington na hebratce u królowej Elżbiety II w Pałacu Buckingham

W 2,5-minutowym filmie nawiązującym formą do tego, w którym w 2012 roku wystąpiła wraz z Jamesem Bondem, odwiedzającemu ją w Pałacu Buckingham Misiowi Paddingtonowi zaproponowała herbatę, a później pokazała, że tak jak on, ma zawsze schowaną na wszelki wypadek kanapkę z marmoladą - w torebce.

Następnie obydwoje - królowa i miś - stukali łyżeczkami od herbaty w filiżanki w rytm przeboju grupy Queen "We Will Rock You", który to utwór otworzył jubileuszowy koncert.

Na twitterowym koncie Misia Paddingtona pojawiło się wczoraj jedno krótkie zdanie "Thank you Ma’am, for everything.", "Dziękuję Pani. Za wszystko".

Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, RMF FM