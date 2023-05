Pawlak i Kargul - bohaterowie kultowej trylogii , ,Sami swoi" , przed trafieniem na Ziemie Odzyskane byli sąsiadami we wsi na Podolu. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo... "Sami swoi. Początek" to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż.

Mirosław Baka: Tej postaci nie ma w trylogii

Mirosław Baka zagra w filmie "Sami swoi. Początek" bohatera, którego nie było w trylogii Sylwestra Chęcińskiego. To Ziębicki - ojciec Manii (Weronika Humaj).

Jak przygotowywał się do tej kreacji? "Trylogię, zresztą jak większość Polaków w moim wieku, mam doskonale wgraną w głowę razem ze wszystkimi cytatami. Nie musiałem jakoś specjalnie sobie jej przypominać. Gram postać, której w trylogii nie było. Jest ona wspomnieniem z przeszłości. Przygotowując się do roli, musiałem przede wszystkim skupić się na nauce języka, pół polskiego, a pół ukraińskiego. Niewątpliwie ważną kwestią są kostiumy i charakteryzacja. Gdy dokleją mi wąsy, założę kaszkiet, okazuje się, że to wszystko czuję i wiem, jak to zagrać. Cała reszta to atmosfera, w którą trzeba wejść" - przyznał Mirosław Baka w rozmowie z agencja AKPA.

To oni zagrają Pawlaka i Kargula

W postać Pawlaka wcieli się Adam Bobik. "Dialogi, które napisał Andrzej Mularczyk, zostały podrasowane do wersji gwary kresowej, jednak robimy wszystko, aby słowa nie były niezrozumiałe dla widza. Będzie zaśpiew, zaciąg. Jestem z Podlasia, więc całkiem łatwo mi to przyszło, ale przygotowując się do roli, wsłuchiwałem się w Pawlaka z trylogii 'Samych swoich'. Nawet gdy schodzę z planu, przebieram się w swoje ubrania czy idę na przerwę, zaciągam i mówię tym filmowym językiem" - aktor przyznał w rozmowie z agencją AKPA.

Kargula zagra z kolei Karol Dziuba , który znany jest dzięki występom w serialowych produkcjach. Aktora mogliśmy oglądać m.in. "O mnie się nie martw", "Mecenas Poradzie" czy "Przyjaciółkach".

"Spotkaliśmy się na castingu i od razu znienawidziliśmy się, i tak dostaliśmy te role" - mówili aktorzy. Podkreślili, że przygotowując się do filmu, niczego nie kopiowali. "Dobrze wiemy, że każda część jest kultowa i byłoby to z góry skazane na porażkę. Chcemy oczywiście zagrać najlepiej, jak potrafimy i mamy nadzieję, że dostarczymy dużo rozrywki oraz wzruszeń" - dodali.

Artur Żmijewski: Nie zamierzamy konkurować z trylogią

W podobnym tonie wypowiadał się Artur Żmijewski . "Nie zamierzamy konkurować z trylogią, ponieważ jest ona czymś zupełnie osobnym. Nasz film opowiada o kilkudziesięciu latach życia Pawlaków i Karguli w Krużewnikach, czyli w miejscu mitycznym, o którym się mówi w trylogii, ale jest pokazywane szczątkowo. To jest kompletnie inny film, inna opowieść, owiana w kompletnie innych czasach" - zaznaczył reżyser filmu "Sami swoi. Początek".

W pozostałych rolach w pojawią się m.in. Paulina Gałązka, Weronika Humaj, Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Krzanowska, Wojtek Malajkat, Anna Dymna, Janusz Chabior i Adam Ferency.