Paweł Pawlikowski urodził się 15 września 1957 roku. W wieku 14 lat wyjechał z Polski do Wielkiej Brytanii. Wraz z matką zamieszkał w Londynie. Tam też studiował literaturę i filozofię. W 1986 roku dostał się na staż do BBC, gdzie rozpoczął pracę przy filmach dokumentalnych. Pod koniec lat osiemdziesiątych mógł zrealizować swój pierwszy samodzielny film. Był nim obraz zatytułowany "Z Moskwy do Pietuszek z Wieniediktem Jerofiejewem". Przez kolejną dekadę Pawlikowski realizował kolejne telewizyjne dokumenty.



Reklama

Paweł Pawlikowski: Rodzinna tragedia

W 2000 roku zrealizował swój debiut fabularny. "Ostatnie wyjście" opowiadało o rosyjskiej imigrantce starającej się o azyl w Wielkiej Brytanii. Film pokazywano na festiwalach w Sundance i Toronto, gdzie zebrał świetne recenzje. Brytyjska Akademia Filmowa uznała Pawlikowskiego najbardziej obiecującym nowym twórcą.



Swój drugi film, "Lato miłości" , zaprezentował w 2004 roku. Skupiał się on na relacji dwóch dziewczyn pochodzących z różnych środowisk. Tym razem uhonorowano go nagrodą BAFTA dla najlepszego filmu brytyjskiego. Grająca w produkcji Emily Blunt zrobiła za sprawą głośnej roli światową karierę.



Wideo "Lato miłości": Official Trailer

Prace nad kolejnym filmem przerwała nagła choroba żony Pawlikowskiego. Rosyjską pianistkę reżyser poznał podczas pracy w BBC. Przez wiele lat tworzyli szczęśliwą parę, doczekali się dwójki dzieci, syna oraz córki. Gdy u ukochanej wykryto nowotwór, Pawlikowski zdecydował, że od kariery ważniejsze jest zdrowie żony. "Wolałem się nią opiekować niż być na planie. Wybrałem życie, nie sztukę" - wspominał później w jednym z wywiadów.

W 2006 roku kobieta przegrała walkę z rakiem i wówczas polski reżyser załamał się. Nie był w stanie dłużej pracować, a przy życiu trzymały go wyłącznie dzieci. Całkowicie poświęcił się wtedy rodzinie. Do reżyserii wrócił dopiero po pięciu latach, gdy jego pociechy skończyły liceum.



Jego pierwszym projektem po artystycznej przerwie była "Kobieta z piątej dzielnicy" (2011). Dwa lata później zrealizował "Idę" , która przyniosła mu światową sławę i zapewniła Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Żaden polski film nie dostąpił wcześniej tego zaszczytu.



Paweł Pawlikowski z Oscarem 1 / 6 Paweł Pawlikowski otrzymał Oscara z rąk Chiwetela Ejiofora i Nicole Kidmam Źródło: AFP

Małgorzata Bela: Do trzech razy sztuka

W 2015 roku Pawlikowski poznał na festiwalu w Cannes Małgorzatę Belę . Krótko wcześniej modelka rozstała się z francuskim biznesmenem i dziennikarzem, Jean-Yvesem Le Furem. Było to jej drugie nieudane małżeństwo. Pierwszym mężem Beli był reżyser Artur Urbański ("Bellissima", "Ojciec" ). Para była razem od 2004 do 2013 roku i doczekała się syna Józefa.

Paweł Pawlikowski oraz Małgorzata Bela długo nie pokazywali się publicznie. Dopiero po pewnym czasie okazało się, że są zakochani i mieszkają razem w Warszawie. Początkowo nie dawano im szans. Między innymi dlatego, że reżyser jest starszy od modelki aż o 20 lat.



Małgorzata Bela na festiwalu w Wenecji 1 / 4 Modelka i aktorka Małgorzata Bela pojawiła się na czerwonym dywanie na festiwalu filmowym w Wenecji. Polka zagrała jedną z ról w filmie "Suspiria" w reżyserii Luki Guadagnino ("Tamte dni, tamte noce"). Obraz, będący remakiem kultowego horroru Daria Argento z 1977 roku, walczy w Wenecji o Złotego Lwa. Źródło: Getty Images Autor: Vittorio Zunino Celotto

W 2017 roku, po dwóch latach związku, postanowili wziąć ślub. Ich szczęście trwa do dnia dzisiejszego. "Filmy nie są najważniejsze, o wiele bardziej liczy się samo życie. Jestem szczęśliwy, bo mam dzieci, które wyszły na ludzi, zrobiłem kilka filmów, które zostaną. I po raz pierwszy od dawna czuję, że jestem na właściwym miejscu, z właściwą osobą" - powiedział Pawlikowski w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

"Najbardziej lubię być fajną mamą. To taka rola numer jeden. Ale oczywiście lubię to, co robię, i staram się to robić jak najlepiej. Przed kamerą, przed obiektywem aparatu fotograficznego, wszędzie" - uzupełniała Bela w rozmowie z "Tele Tygodniem".

Po jakimś czasie zaczęto mówić, że reżyser może obsadzić żonę w jednym ze swoich kolejnych filmów. Warto bowiem dodać, że Bela ma aktorskie doświadczenie. Zadebiutowała główną rolą w dramacie "Ono" Małgorzaty Szumowskiej w 2004 roku.

Wideo Erotica 2022 | Pięć historii. Pięć reżyserek. | Oficjalny zwiastun | Netflix

Później pojawiła się też w dylogii "Karol - człowiek, który został papieżem" i "Karol - papież, który pozostał człowiekiem" , a także w głośnych filmach "Wszyscy jesteśmy Chrystusami" Marka Koterskiego i "Janosik. Prawdziwa historia" Agnieszki Holland i Kasi Adamik oraz serialu "Bez tajemnic". Z kolei w ostatnich latach zagrała w horrorze "Suspiria" , antologii "Eroica 2022" oraz serialu "Krakowskie potwory".

Na razie Pawlikowski nie ma tego w planach. Realizuje obecnie dramat "The Island" z aktorską parą Joaquin Pheonix - Rooney Mara w rolach głównych. Prace na planie produkcji zostały kilkanaście dni temu przerwane ze względu na strajk hollywoodzkich scenarzystów.