Wyboista droga Macieja Stuhra ku szczęściu

Zanim Maciej Stuhr związał się z Katarzyną Błażejewską przez 15 lat był mężem Samanty Janas. Para wzięła ślub w 1999 roku, a rok później na świat przyszła ich córka, Matylda. Choć nic nie zwiastowało kryzysu w związku aktora i fotograficzki, małżonkowie ostatecznie rozwiedli się w 2014 roku.

Rozstanie odbyło się z dala od mediów. Gdy jednak prawda wyszła na jaw, byli partnerzy znaleźli się w centrum uwagi, stając się ofiarami medialnej nagonki. W 2014 pozwali 24 wydawców prasy i serwisów o tematyce show-biznes za nieprawdziwe publikacje, naruszające ich prywatność, część procesów wygrali.



W trakcie medialnego szumu, kiedy Maciej Stuhr na nowo porządkował swoje życie po rozwodzie, niespodziewanie poznał kobietę, która odmieniła je na zawsze...

Maciej Stuhr i Katarzyna Błażejewska: Jak się poznali?

Obecną żonę Maciej Stuhr poznał w pracy, w Teatrze Polonia. 28-letnia wówczas Katarzyna Błażejewska pracowała jako koordynator pracy artystycznej przy jednym ze spektakli. Jak sama przyznawała później w wywiadach, m.in. w rozmowie z magazynem "Pani", nie od początku darzyła popularnego aktora sympatią.

"Nie przepadałam za Maćkiem. Za dużo szpanował, ograniczałam kontakty z nim do minimum." - opowiadała.



Z czasem jednak, po wielu godzinach rozmów i wspólnie spędzonych chwilach, między Stuhrem a Błażejewską narodziła się nić porozumienia.

"Zaczęliśmy pierwszy raz normalnie gadać i popatrzyłam na niego inaczej. Coraz częściej rozmawialiśmy, zaprzyjaźniliśmy się" - mówiła.



Co ciekawe, to Maciej Stuhr pierwszy wyznał wybrance swoje uczucia. Katarzyna Błażejewska do dziś przyznaje, że kompletnie się tego nie spodziewała i było to dla niej niesamowite doświadczenie, ale też kwestia, która dość mocno komplikowała jej życie. Miała wówczas ustabilizowane życie rodzinne, dwuletniego synka i mnóstwo planów na przyszłość. Szybko zrozumiała jednak, że odwzajemnia uczucia i postanowiła całkowicie zaangażować się w nową relację.

Para wzięła cichy ślub jeszcze w 2015 roku. Kilka miesięcy później na świecie pojawił się ich syn, Tadeusz. Małżonkowie stworzyli wspólny dom, zarówno dla synka, jak i dzieci z poprzednich związków.

"Staszek miał dwa lata, jak zaczęliśmy być z Maćkiem, więc dla niego życie w dwóch domach to normalność. Dla Matyldy, która była wówczas nastolatką w okresie buntu, na pewno było to trudniejsze" - wspominała Katarzyna Błażejewska-Stuhr w wywiadzie dla "Dzień dobry TVN".



Dziś Maciej Stuhr i Katarzyna Błażejewska uznawani są za jedną z najbardziej zgodnych i wspierających się par. Żona aktora spełnia się zawodowo. Jest dietetyczką i propagatorką zdrowego stylu życia. Swoimi poradami dzieli się zarówno w książkach (ma ich już 9 na swoim koncie), jak i w mediach społecznościowych. Mimo napiętych grafików, małżonkowie dużo czasu poświęcają również na pomaganie innym. W połowie 2020 roku przyjęli pod swój dach rodzinę uchodźców. Aktywnie angażowali się także w pomoc Ukrainie.

