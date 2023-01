Maciej Kozłowski zwykle nie dostawał głównych ról i nie grał tego, co chciałby zagrać. "Zawsze mówił, że aktorstwo to zawód, który łamie kręgosłupy" - pisała we wspomnieniowej książce żona aktora, Agnieszka Kowalska. Obsadzano go najczęściej w tej samej roli: typa spod ciemnej gwiazdy, który miał do dyspozycji pięć minut i cztery zdania. Dlatego Kozłowski powtarzał nieustannie: "Nie mam żalu do siebie za brak talentu, mam żal do reżyserów za brak wyobraźni".

Agnieszka Kowalska z wykształcenia jest malarką z zawodu - portrecistką. Swojego przyszłego męża poznała, gdy namalowała jego portret i zawiozła go do Warszawy. Między malarką i aktorem szybko zaiskrzyło, choć oboje byli już po trudnych związkach i wcale nie poszukiwali nowych partnerów. 31 grudnia 2008 roku pobrali się.

Agnieszka Kowalska i Maciej Kozłowski: Miłość przerwana przez śmierć

W 2005 roku Kozłowski, oddając krew w ramach akcji Krewniacy, dowiedział się, że jest zakażony wirusem zapalenia wątroby typu C. Od razu podał się leczeniu i do końca wierzył, że wyzdowieje. Niestety los chciał inaczej - aktor zmarł w nocy z 10 na 11 maja 2010 roku.

Zdjęcie Wernisaż poświęcony pamięci Macieja Kozłowskiego / VIPHOTO/East News / East News

Pod koniec kariery Maciej Kozłowski zagrał m.in. "Szybkiego" - lidera grupy pruszkowskiej w "Świadku koronnym" Jarosława Sypniewskiego i Jacka Filipiaka (2007) oraz sędziego w "Janosiku. Prawdziwej historii" Agnieszki Holland (2009). Wystąpił też w kilku serialach, m.in. "Ekipie", "Odwróconych", "M jak miłość". Rolę Tadeusza Grzemielewskiego w "Generale Nilu", złamanego w śledztwie Urzędu Bezpieczeństwa towarzysza broni generała Emila "Nila" Fieldorfa, krytycy uznali za jego życiową rolę.

Maciej Kozłowski we wspomnieniach żony

Wspomnienia Agnieszki Kowalskiej ukazały się na rynku wydawniczym w 2013 roku.

"Oczywiście nie jest łatwo być przez dwie godziny na ekranie i nie zanudzić szanownej publiczności. Ale być tam tylko dwie minuty i skupić na sobie uwagę jest chyba równie trudno" - pisze Kowalska. I dodaje, że Kozłowski miewał wejścia tak krótkie, że mógł powiedzieć tylko jedno słowo, a jednak potrafił z tego słowa zrobić kultową scenę. "Tak się stało w 'Ajlawju', a to słowo w dodatku nie nadaje się do przytoczenia" - zauważa.

Zdjęcie Agnieszka Kowalska w czasie promocji książki / Mariusz Gaczynski/East News / East News

"To jednak teatr potrafił Kozłowskiego trzymać przy życiu i ostatecznie przyczynić się do jego rezygnacji z życia. Była dla niego niewątpliwie najważniejszy. Obawiał się być przez 20 minut na imprezie, z której nie mógł wyjść niezauważony (...), ale nigdy się nie bał wyjść i zagrać przy pełnej widowni, bo - jak twierdził - na scenie takie przygody się nie zdarzają. Niestety kiedy wracał do domu, jego organizm zupełnie się rozsypywał po takiej mobilizacji. 'Ciało nie jest człowiekiem. Jest instrumentem człowieka' - tak zawsze mówił i grał dalej. Aż do wyczerpania baterii" - wspomina.

"Teatr jest dla aktora tym samym, czym kościół dla księdza. Miejscem pracy i świątynią zarazem. Po teatrze krążą aktorzy i duchy. Także duchy poprzednich aktorów. W teatrze nie wolno gwizdać. Obecność na spektaklu i próbie jest święta. Lepiej z tym nie konkurować. Przez cały czas choroby Maciek odwołał tylko jedno przedstawienie. W swoim odczuciu poniósł klęskę" - pisze Kowalska.

Książka "Czas na mnie..." ukazała się nakładem Wydawnictwa Czerwone i Czarne.

Zdjęcie Agnieszka Kowalska i Maciej Kozłowski / Mikulski / AKPA

Zdjęcie Agnieszka Kowalska, Maciej Kozłowski w2006 roku / Mikulski / AKPA

