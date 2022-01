Natalia ( Weronika Książkiewicz ) i Adam ( Wojciech Solarz ) znają się od dziecka. Nigdy nie byli parą, ale od zawsze są razem. Mieszkają w jednym domu, korzystają wspólnie z pomieszczeń w swoich mieszkaniach, a ich sypialnie dzieli tylko cienka ściana. Natalia pragnie mężczyzny, najlepiej opiekuńczego domatora, który byłby oparciem dla niej i jej syna. Adam po rozwodzie szuka silnych emocji i najchętniej wybrałby się do Amazonii.



Reklama

Pewnego dnia marzenia Natalii i Adama się spełniają. Na jego drodze los stawia piękną Marikę ( Olga Bołądź ), podróżniczkę i pisarkę, która zaprasza go do swojego świata. Tymczasem w Natalii zakochuje się Bruno ( Grzegorz Małecki ), bogaty dentysta, który chce spełniać jej wszystkie marzenia. Przypadkowe znajomości zapowiadają się obiecująco...

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Miłość jest blisko" [trailer] materiały prasowe

"Miłość jest blisko": Opowieść o odkrywaniu prawdziwego uczucia

Za reżyserię "Miłość jest blisko" odpowiada Radek Dunaszewski, który przyznaje, że kompletując obsadę wzorował się na znakomitych aktorskich zespołach kultowych komediach: "Notting Hill" i "Bezsenność w Seatlle". "Udało mi się dobrać filmową ekipę według klucza przyjaźni i sympatii - przed i za kamerą byliśmy jak motywująca i wspierająca się rodzina" - uważa reżyser filmu.

Twórca "Miłość jest blisko" uważa, że celem jego filmu jest zaoferowanie kinowemu widzowi kilkudziesięciu minut rozrywki.



"Nasz film to utrwalająca wiarę w happy end wesoła opowieść o przeznaczeniu i odkrywaniu prawdziwego uczucia. To ino dla widza, który chce się poczuć lepiej, pośmiać i pomarzyć, a to przecież kwintesencja kinowej rozrywki" - podkreśla Dunaszewski.

Zdjęcie Plakat filmu "Miłość jest blisko" / materiały prasowe

Zobacz również:

W latach 90. była wielką gwiazdą. Powróci na szczyt?

Jego nagie zdjęcia obiegły świat. Skandal ciągnął się latami!

Kto zagra nowego Bonda? Jest siedmiu kandydatów!