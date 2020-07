Millie Bobby Brown zagra biseksualną naciągaczkę w nowym filmie Netfliksa

Millie Bobby Brown kontynuuje swoją współpracę z Netfliksem. Po rolach w serialu „Stranger Things” oraz czekającym na premierę filmie „Enola Holmes”, młoda gwiazda zagra główną rolę w filmie „The Girls I’ve Been”. Brown będzie też jedną z jego producentek.

Millie Bobby Brown /Kevin Winter /Getty Images

Scenariusz "The Girls I’ve Been" oparty został na motywach czekającej na premierę książki autorstwa Tess Sharpe. Ma się ona pojawić w księgarniach na początku przyszłego roku. Jej bohaterką jest naciągaczka o imieniu Nora, która razem ze swoją dziewczyną i byłym chłopakiem zostają zakładnikami w trakcie napadu na bank. Aby się uwolnić, Nora będzie zmuszona wykorzystać swoje umiejętności perswazji oraz odtwarzania ról.



Jak podaje serwis "Deadline", producentami filmu będą należąca do Brown firma PCMA Productions oraz Aggregate Films, której właścicielami są Michael Costigan i gwiazdor serialu "Ozark" Jason Bateman.



"Stranger Things", "Enola Holmes" i "The Girls I’ve Been" nie są jedynymi projektami Millie Bobby Brown przygotowywanymi dla Netfliksa. Aktorka pracuje też nad produkcją zatytułowaną "A Time Lost", która została oparta na oryginalnym scenariuszu napisanym przez Brown wspólnie z jej siostrą Paige.



"Enola Holmes", w którym Millie Bobby Brown wciela się w postać siostry Sherlocka Holmesa, zadebiutuje na Netfliksie we wrześniu tego roku. Zobaczymy w nim też między innymi Henry’ego Cavilla, Sama Claflina oraz Helenę Bonham Carter. Nie wiadomo dokładnie, kiedy na Netfliksie swoją premierę będzie miał czwarty sezon "Stranger Things". Jego twórcy czekają na możliwość powrotu na plan. Zdjęcia do serialu przerwała pandemia COVID-19.



Widzowie będą mogli zobaczyć Millie Bobby Brown również w filmach "Godzilla vs. Kong" oraz adaptacji powieści Ali Benjamin "Serce meduzy".