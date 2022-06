Według serwisu metro.co.uk, Millie Bobby Brown jest w trakcie prowadzenia tajnych rozmów z twórcami "Gwiezdnych Wojen" na temat jej możliwej przyszłości w uniwersum. O ile rozmowy dojdą do skutku, efektem ma być umowa, według której aktorka zarobi 15 milionów dolarów.

Millie Bobby Brown występuje obecnie jako "Jedenastka" w czwartym sezonie hitu Netflixa "Stranger Things", dzięki któremu w 2016 roku zdobyła ogromną sławę u boku Finna Wolfharda , Noah Schnappa, Gatena Matarazzo i Caleba McLaughlina. Z pewnością można stwierdzić, że Brown spośród wszystkich aktorów młodego pokolenia z serialu braci Duffer robi największą karierę.

Millie Bobby Brown: Ile zarabia?

Millie Bobby Brown podobno za czwarty sezon "Stranger Things" zarobiła 1 milion dolarów za odcinek. Dla porównania, w trzecim sezonie zarobiła 250 000 dolarów za odcinek.

Kontrakt z twórcami uniwersum "Gwiezdnych Wojen" spokojnie może być warty 15 milionów dolarów, niezależnie od tego, czy aktorka wystąpi w filmie, czy w serialu.

Informacja jest potwierdzona przez informatora "The Mirror", który podaje, że "Millie jest na radarze Disneya w przypadku nowych projektów Gwiezdnych Wojen".

"Rozmowy są nieformalne, ale prowadzone w klimacie ogromnego wzajemnego szacunku. Kierownictwo Disneya wie, jak wielką [Millie] jest już ikoną dla widzów w wieku od 10 do 30 lat i co to oznacza, jeśli chodzi o przyciągnięcie ich uwagi”.

Rola w "Stranger Things" otworzyła jej drzwi do wielkiej kariery, a nowe propozycje od razu zaczęły do niej spływać. Millie Bobby Brown zrobiła furorę jako nieustraszona młodsza siostra detektywa Sherlocka ( Henry Cavill ), tytułowa Enola Holmes w filmie Netflixa. Sequel produkcji ma zadebiutować jeszcze w tym roku.

