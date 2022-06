Wyniki kasowe północnoamerykańskiego box-office’u cieszą tamtejszą branżę kinową. Ewidentnie widać bowiem, że rozrywkowe widowiska przyciągają coraz większą widownię. Optymizmem nie napawa za to inny zauważany trend - ambitne produkcje z mniejszym budżetem, określane mianem oryginalnych dramatów dla dorosłych widzów, źle radziły sobie w szczycie pandemii COVID-19 i nadal się to nie zmienia. W box-office królują kontynuacje znanych franczyz i kino komiksowe.

"Jurassic Park: Dominion" ponownie na czele zestawienia box office

Przez drugi tydzień z rzędu na szczycie box-office'u w Ameryce Północnej jest film "Jurassic Park: Dominion" . Teraz zarobił 58,6 miliona dolarów, co oznacza spadek o 60 proc. w stosunku do ubiegłego weekendu, kiedy to zyski z wyświetlania dzieła Colina Trevorrowa wyniosły 145 milionów dolarów.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Jurassic World: Dominion" [trailer] materiały prasowe

Na drugim miejscu uplasowała się najgłośniejsza premiera weekendu, animowany spin-off serii "Toy Story", film "Buzz Astral" . Zarobione przez niego 51 milionów dolarów to wynik, który martwi studia Disneya i Pixara. Realizacja tej produkcji pochłonęła bowiem 200 milionów dolarów, nie licząc kosztów marketingu.

Trzecie miejsce w Ameryce Północnej zajął "Top Gun Maverick" , którego wyniki finansowe zaskakują wszystkich analityków. Popularność filmu Josepha Kosinskiego nie słabnie, a procentowe spadki w sprzedaży biletów są z tygodnia na tydzień niewielkie. W stosunku do ubiegłego weekendu sprzedaż biletów na "Top Gun: Maverick" spadła zaledwie o 15 proc., co jest rzadkością w przypadku filmu wyświetlanego w kinach od czterech tygodni. Na całym świecie produkcja z Tomem Cruise’em w roli głównej zarobiła już 885 milionów dolarów i bez problemu powinna przekroczyć granicę miliarda dolarów zysku.

Pierwszą piątkę północnoamerykańskiego box-office’u uzupełniają filmy "Doktor Strange w multiwersie obłędu" (4,2 miliona dolarów zarobione w miniony weekend) oraz "Bob’s Burgers Film" (1,1 miliona dolarów).

Zobacz też:

"Buzz Astral": Podróż w kosmos z zaciągniętym hamulcem [recenzja]

"Kobieta na dachu": Pomykała superstar [recenzja]

"Po miłość / Pour l'amour": Kobieta w potrzasku [recenzja]

"IO": Z kamerą wśród zwierząt [recenzja]