"Sonic. Szybki jak błyskawica" na Netflix od 14 maja

" Sonic. Szybki jak błyskawica " to historia najszybszego na świecie jeża Sonika, który próbuje odnaleźć swoje miejsce na Ziemi. W filmie - łączącym grę aktorską z niesamowitą animacją - Sonic i jego nowy przyjaciel Tom (James Marsden) łączą siły, by stanąć oko w oko z geniuszem zła - doktorem Robotnikiem (Jim Carrey), planującym przejąć kontrolę nad światem.

Film "Sonic. Szybki jak błyskawica" dostępny na Netfliksie od 14 maja.

"Osiecka": Serial trafi na Netflix 15 maja

"Osiecka" to serial biograficzny, zanurzony w artystycznych i politycznych realiach Polski XX wieku. Przenosząc nas od młodości Agnieszki Osieckiej w latach 50-tych aż do końca jej życia w latach 90-tych, ukazuje trudne wybory, porażki i spektakularne sukcesy ikonicznej poetki.

W rolę tytułowej bohaterki, na różnych etapach jej życia, wcielają się Eliza Rycembel oraz Magdalena Popławska. Serial "Osiecka" to jeden z największych hitów telewizyjnych ostatnich lat. Średnia oglądalność wszystkich odcinków wyniosła 2,47 miliona widzów, a dyskusje na temat serialu przez kilka tygodni rozgrzewały internet.

Serial "Osiecka" dostępny na Netfliksie od 15 maja.

"Czas na miłość" od 15 maja na Netflix

Pewnego wieczoru ojciec Tima (Bill Nighy) zwierza się mu, że mężczyźni w ich rodzinie zawsze posiadali umiejętność podróżowania w czasie. Tim (Domhnall Gleeson) nie może zmienić biegu historii, ale ma umiejętność wpływania na to, co się dzieje lub zdarzyło wcześniej w jego własnym życiu. Niewiele myśląc chłopak postanawia skorzystać z nowo odkrytych umiejętności, zaczynając od znalezienia sobie fajnej dziewczyny. Tim przeprowadza się z Londynu do Kornwalii, gdzie ma podjąć studia prawnicze. Tam też poznaje piękną, ale niezbyt pewną siebie Mary (Rachel McAdams). Obydwoje zakochują się w sobie, lecz wkrótce niefortunny incydent związany z podróżą w czasie sprawia, że Tim po raz kolejny poznaje Mary, jak gdyby nigdy wcześniej się nie spotkali.

Film "Czas na miłość" dostępny na Netfliksie od 15 maja.

"Bridgertonowie": Premiera pierwszej części trzeciego sezonu 16 maja

Nadchodzący trzeci sezon "Bridgertonów" skupi się na Penelopie (Nicola Coughlan) i Colinie Bridgertonie (Luke Newton). Po tym, jak w drugim sezonie Colin stwierdził, że Penelopa na zawsze pozostanie jego przyjaciółką, zakochana w nim bez wzajemności dziewczyna postanawia rozpocząć poszukiwania odpowiedniej partii na męża.

Pierwsza część trzeciego sezonu serialu "Bridgertonowie" od 16 maja na Netfliksie.