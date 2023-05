Macaulay Culkin: Słono zapłacił za sławę

Macaulay Culkin zyskał międzynarodową sławę nie mając nawet dziesięciu lat. Jego wynagrodzenie rosło z każdym kolejnym filmem, sięgając zawrotnych kwot. Za "Moją dziewczynę" dostał okrągły milion, stając się tym samym pierwszym dziecięcym aktorem, który otrzymał tak duże wynagrodzenie. Ku zdziwieniu wielu, w wieku czternastu przeszedł na aktorską "emeryturę". Chciał uciec od blichtru, show biznesu oraz popularności, za którą przyszło mu słono zapłacić. Tłumy paparazzi śledziły każdy jego krok, skonfliktowani najbliżsi nie potrafili zaś zapewnić mu wsparcia. Na porzucenie kariery wpływ miało mieć również rozstanie jego rodziców, którzy rozpoczęli sądową batalię o opiekę nad dzieckiem i... jego majątek.

Po trwającej niemal 10 lat przerwie Macaulay Culkin powrócił na ekrany kin w 2003 roku rolą w filmie "Party Monster". Zagrał w nim autentyczną postać - Michaela Aliga, organizatora okolicznościowych przyjęć i imprez w nowojorskich nocnych klubach, który podczas jednego z telewizyjnych wystąpień przyznał się do zamordowania swego współlokatora i dostawcy narkotyków, Angela Melendeza. Mimo prób nie udało mu się wrócić na szczyt. Chociaż nadal budził duże zainteresowanie mediów, to dla większości był jedynie filmowym Kevinem.



Mila Kunis i Macaulay Culkin: Fani nie dawali im normalnie żyć

Zdjęcie Mila Kunis i Macaulay Culkin / Chris Polk/FilmMagic / Getty Images

Dużo działo się również w jego życiu uczuciowym. Miał zaledwie 18 lat, gdy ożenił się ze swoją rówieśniczką, aktorką Rachel Miner. Małżonkowie nie wytrzymali ze sobą zbyt długo, już po dwóch latach byli w separacji. Po rozwodzie młody gwiazdor związał się z inną dziecięcą gwiazdą, Milą Kunis . Aktorzy poznali się w 2002 roku. Culkin miał wtedy 21 lat i dopiero sfinalizował rozwód z Rachel Miner, a Kunis 18. Część fanów liczyła na to, że związek z o trzy lata młodszą aktorką pozytywnie wpłynie na życie Culkina.

Długo wydawało się, że właśnie tak się stanie. Jednak niespodziewanie rozstali się po ośmiu latach. W 2011 roku oficjalnie potwierdzili zakończenie związku. Kolejny raz negatywnie na życiu aktora miała odbić się sława. Gdziekolwiek się nie pojawiła aktorska para, na jej drodze pojawiali się paparazzi oraz fanki gwiazdora, które nie kryły swojej zazdrości. "Był niewiarygodnie popularny. Fani po prostu krzyczeli, jak go widzieli. On sam nie wiedział, jak ma reagować. Nie dało się z nim spokojnie przejść ulicą. To nie była normalna reakcja fanów na widok celebryty" - wspominała aktorka.

Z czasem po prostu przestali pojawiać się publicznie i rzadko opowiadali o łączącym ich uczuciu. Culkin w wywiadzie udzielonym Barbarze Walter, wyznał, że tworzyli z Milą "piękny związek". "Nie pokazujemy się publicznie. Codziennie jemy kolację w domu, oglądamy filmy i gramy na komputerze. To najwspanialsza osoba, jaką znam: dobra, czuła i mądra" - mówiła z kolei Mila w rozmowie z "Parade".

Mila Kunis i Macaulay Culkin: "To, co zrobiłam, było popie***one"

Zdjęcie Mila Kunis i Macaulay Culkin / Bauer-Griffin/GC Images / Getty Images

Kunis była z aktorem w trakcie jednych z najcięższych chwil w jego życiu. Pod koniec 2008 roku Macaulay był świadkiem tragicznego wypadku, w którym zginęła jego siostra. Rodzeństwo poszło razem na spacer i niespodziewanie, w pewnym momencie Dakota weszła na jezdnię i wpadła pod nadjeżdżający samochód. Kierowca nie miał możliwości zahamować. Na miejscu szybko znalazły się służby ratownicze, a kobieta trafiła do szpitala. Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń zmarła następnego dnia w wieku 29 lat. Mało tego, osiem lat wcześniej zginęła przyrodnia siostra Culkina, Jennifer Adamson. Przyczyną było przedawkowanie narkotyków. Podobnie jak Dakota, miała 29 lat.

Tragiczna śmierć siostry pogłębiła problemy aktora z depresją oraz uzależnieniem od narkotyków, co z pewnością zaważyło na jego związku z Milą. Para rozstała się w 2011 roku. Po latach Mila Kunis wyznała, że winną rozpadu ich związku była właśnie ona. W programie Daxa Sheparda w 2018 roku w mocnych słowach powiedziała, że źle traktowała partnera i zachowywała się wobec niego paskudnie. Nie szczędziła przy tym samokrytyki. "Spieprzyłam to (...). Kiedy miałam 20 lat byłam dupkiem i jestem pierwszą, która to przyzna. Zajęło mi to sporo czasu, żeby przyznać się przed samą sobą: 'Wiesz, byłaś kiedyś su**ą' i zaakceptować to" - przyznała Kunis.

Aktorka wyjaśniła również, że w przeciwieństwie do internetowych doniesień, przyczyną rozpadu ich związku nie była zdrada, a jej niedojrzałość. "To, co zrobiłam, było popie***one i sposób, jaki w to zrobiłam był popie***ony. Naprawdę próbowałam zrozumieć, dlaczego to zrobiłam" - dodała. Dodała, że gdyby spotkali się dekadę później to ich związek mógłby przetrwać. Macaulay Culkin bardzo przeżył to rozstanie. Część fanów obwiniała Kunis za upadek swojego idola. On sam jednak nigdy nie skomentował tych doniesień ani nie powiedział publicznie nic złego na temat swojej byłej partnerki.

Mila Kunis i Macaulay Culkin: Znaleźli szczęście u boku innych osób

Zdjęcie Macaulay Culkin, Brenda Song / BACKGRID / East News

Kilka lat po rozstaniu Mila Kunis związała się z Ashtonem Kutcherem. Dzisiaj tworzą jedną z najbardziej lubianych par w Hollywood. Chociaż obiecywali sobie, że nigdy nie wezmą ślubu, to nie dotrzymali słowa. W lutym 2014 roku przyszła na świat ich córka Wyatt, a 4 czerwca 2015 roku zostali małżeństwem. Syn Dimitri urodził się rok później.

Z kolei Macaulay Culkin długo nie mógł znaleźć szczęścia w miłości. Do tego przez wiele lat, co wypominały mu tabloidy, był wrakiem człowieka. Świat obiegały zdjęcia, na których aktor był w wyraźnie złej formie zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Przez chwilę spotykał się z Jordan Lane Pric. Jego życie odmieniło się gdy na planie filmu "Changeland" poznał Brendę Song. Oficjalnie zaczęli randkować w 2017 roku. 5 kwietnia 2021 roku na świat przyszedł syn pary. O jego narodzinach poinformowali tydzień później, 12 kwietnia. Chłopiec ma na imię Dakota, po zmarłej siostrze aktora.

Macaulay Culkin i Brenda Song bardzo strzegą swojej prywatności. O tym, że po raz drugi zostali rodzicami poinformowali dopiero kilka miesięcy po porodzie. Wcześniej nie zdradzili również, że aktorka jest w ciąży. Jak sami przyznali, czekali na moment, gdy sami będą na to gotowi. Portalowi "Page Six" udało się dowiedzieć, że Culkinowi i Song urodził się kolejny syn. Chłopiec otrzymał dosyć nietypowe imię - Carson.