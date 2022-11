"Kevin sam w Nowym Jorku": Wysoka cena za rolę ulubieńca widzów

Najpierw sam w domu, potem sam w Nowym Jorku

Nie ma świąt bez Kevina! Kultowa komedia o małym chłopcu, który gubi się rodzicom, od lat jest jednym z najchętniej oglądanych świątecznych filmów. W filmie "Kevin sam w domu" (1990) w wyniku zamieszania 8-letni Kevin zostaje... sam w domu. Musi przechytrzyć dwóch rabusiów, którzy czyhają, by okraść dom McCallisterów.

W drugiej części, filmie "Kevin sam w Nowym Jorku" (1992) rodzina Kevina postanawia spędzić święta na Florydzie. Chłopiec gubi się na lotnisku i przez pomyłkę wsiada do samolotu lecącego do Nowego Jorku. Tam znowu daje się we znaki - tym razem mieszkańcom Nowego Jorku. Z odpowiednią ilością gotówki i kart kredytowych chłopiec zamienia metropolię w swój prywatny plac zabaw. Najwięcej utrapienia mają z nim oczywiście znani z poprzedniego filmu dwaj gamoniowaci włamywacze (w tych rolach znakomici Joe Pesci i Daniel Stern ), którzy właśnie w Nowym Jorku planują swój wielki skok.

Warto dodać, że w obrazie "Kevin sam w Nowym Jorku" w jednej z epizodycznych ról pojawił się sam Donald Trump, późniejszy prezydent USA. Trump w chwili realizacji filmu był właścicielem hotelu, w którym powstawały zdjęcia do tej produkcji. W role rodziców Kevina wcielili się ponownie Catherine O’Hara i John Heard.



Film miał premierę 15 listopada 1992 roku i z miejsca stał się hitem, ale za rolę Kevina i wielką popularność Macaulay Culkin zapłacił wysoką cenę.

Zdjęcie Macaulay Culkin w filmie "Kevin sam w Nowym Jorku" / materiały prasowe

Macaulay Culkin i Kevin: Gorzka cena sławy

Macaulay Culkin przed kamerą pojawił się w wieku czterech lat. Przełomem w jego karierze okazał się film "Kevin sam w domu" (1990). Chłopiec miał wówczas zaledwie 10 lat. Za rolę Kevina McCallistera zarobił 100 tys. dolarów i z miejsca okrzyknięto go jedną z największych dziecięcych gwiazd Hollywood.

Jego wynagrodzenie rosło z każdym kolejnym filmem. Za "Moją dziewczynę" (1991) dostał okrągły milion, stając się tym samym pierwszym dziecięcym aktorem, który otrzymał tak duże wynagrodzenie.

Jednak jego życie nie wyglądało tak różowo. Rodzice Macaulaya na oczach mediów toczyli zażartą wojnę o prawo do opieki nad synem (a przede wszystkim jego majątkiem). On sam był coraz bardziej zagubiony i sfrustrowany, a tłumy paparazzi śledziły każdy jego krok.

Kiedy został nastolatkiem, stracił sympatię widzów. Kolejne filmy z jego udziałem nie przyciągały już tłumów, dlatego w 1995 roku postanowił rzucić aktorstwo. W wieku zaledwie 18 lat ożenił ze swoją rówieśniczką, aktorką Rachel Miner. 4-letnie małżeństwo w 2002 roku zakończyło się rozwodem.

Potem był w długoletnim związku z Milą Kunis. Kolorowa prasa i tłumy dawnych fanów nadal śledzili każdy jego krok. "Nie dało się z nim spokojnie przejść ulicą" - wspominała gwiazda, która rozstała się z Culkinem w 2011 roku. Rozpad związku odbił się na psychice dawnego gwiazdora.

W prasie pojawiły się zdjęcia wychudzonego, niechlujnie ubranego mężczyzny. Pisano o jego uzależnieniu od narkotyków i alkoholu. Popadał w konflikty z prawem. Sam aktor nie komentował tych doniesień.

Kilka lat temu coś się zmieniło. Wrócił do aktorstwa i zaczął grać w serialach, m.in. "Dollface", "American Horror Story" i "Prawi Gemstonowie".

Na planie filmu "Changeland" poznał Brendę Song, dawną gwiazdę Disneya. Tych dwoje połączyła nie tylko praca. Po latach Culkin zerwał z nałogami i znalazł nową miłość. Obecnie Macauley cieszy się urokami ojcostwa. W kwietniu 2021 roku przyszedł na świat jego pierworodny syn, Dakota - owoc związku z Brendą Song.